Chute volontaire du 13ᵉ étage à Toulon, une femme et trois enfants retrouvés morts

Toulon. Dans la nuit de mardi à mercredi, une femme de 38 ans et trois de ses enfants en bas âge ont été retrouvés morts au pied d’un immeuble du quartier Pontcarral, après une chute depuis le 13ᵉ étage, a indiqué le parquet de Toulon. Les premières analyses privilégient l’hypothèse d’un acte volontaire de la mère, tandis que les quatre autres enfants de la famille ont été pris en charge et bénéficient d’un suivi psychologique.

Les secours ont été alertés à l’aube et ont découvert les corps au pied d’une tour d’habitation. Les équipes de pompiers et les services médicaux ont mis en place un dispositif conséquent mais n’ont pas pu réanimer la mère et les trois enfants. Sur place, la scène a suscité une forte émotion parmi les riverains et a mobilisé forces de l’ordre et personnels médicaux.

Les victimes sont deux petits garçons et une fillette âgés de trois, quatre et six ans. Selon le parquet, la mère vivait dans cet appartement avec sept enfants au total. Les quatre enfants encore en vie ont été pris en charge par les autorités et se trouvent sous accompagnement psychologique, a précisé le magistrat.

Les éléments retenus par le parquet et la suite de l’enquête

Le procureur de Toulon, Raphaël Balland, a communiqué que, d’après les premières constatations, la mère se serait volontairement jetée du 13ᵉ étage avec trois de ses enfants. Le parquet souligne qu’à ce stade aucun élément ne laisse supposer l’intervention d’un tiers dans le drame. Ces premières conclusions reposent sur les observations effectuées sur les lieux et les premières auditions réalisées.

Le parquet a également indiqué que la mère « aurait récemment présenté des symptômes psychiatriques et dépressifs », information qui doit encore être confirmée. Les enquêteurs examinent notamment les antécédents médicaux et le suivi psychiatrique éventuel, ainsi que les échanges avec l’entourage de la famille, afin de préciser le contexte ayant précédé l’événement.

Pour établir les causes exactes des décès et confirmer les circonstances précises de la chute, des autopsies vont être pratiquées sur la mère et les trois enfants décédés, a précisé le parquet. Ces examens médico-légaux figurent parmi les procédures standard dans ce type d’affaires pour déterminer la chronologie et les causes des traumatismes constatés.

Autre élément transmis par le parquet : la famille était inconnue des services judiciaires. Aucun signalement relatif à des violences familiales, des difficultés sociales ou à une situation de danger n’avait été adressé à la justice avant le drame, selon le magistrat.