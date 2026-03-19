Chuck Norris, 86 ans, hospitalisé d’urgence

Chuck Norris, l’acteur et ancien champion d’arts martiaux âgé de 86 ans, a été hospitalisé en urgence à Hawaï, sur l’île de Kauai, selon une information révélée par le média américain TMZ. L’admission a eu lieu dans les dernières 24 heures et, malgré l’inquiétude suscitée chez ses admirateurs, des sources proches du dossier indiquent que l’acteur reste « de bonne humeur » et coherent avec son image publique.

Les éléments disponibles restent toutefois fragmentaires : TMZ rapporte l’hospitalisation mais aucun détail précis n’a été communiqué sur la nature du problème médical ayant motivé cette admission. Le flou entourant les circonstances alimente les interrogations, d’autant que l’incident est survenu brusquement et a été rendu public rapidement par la presse américaine.

Des témoignages évoquent un Chuck Norris actif et en forme peu avant son hospitalisation. Selon ces éléments, l’acteur s’entraînait sur l’île de Kauai la veille de son transfert en établissement de santé et un proche aurait échangé avec lui par téléphone à ce moment-là, décrivant un interlocuteur plaisantant et affichant une énergie intacte. Le message transmis par ces sources vise à rassurer sur son état d’esprit malgré l’intervention médicale.

Contexte et éléments connus

Chuck Norris reste une figure emblématique du cinéma d’action et des arts martiaux. Ancien champion de karaté, il s’est fait connaître par une carrière mêlant compétitions martiales et rôles à l’écran, notamment par ses apparitions dans des films devenus des références du genre et par la série Walker, Texas Ranger, qui a largement contribué à sa notoriété internationale.

Au début du mois, l’acteur a célébré son 86e anniversaire et avait partagé une vidéo sur les réseaux sociaux montrant des séances d’entraînement réalisées avec un coach, illustrant une pratique physique régulière malgré son âge avancé. Cette publication, relayée par ses comptes officiels, avait attiré l’attention des médias et de ses fans, soulignant sa discipline et son attachement aux arts martiaux.

La presse fait état d’une admission d’urgence sur l’île de Kauai, sans précision sur le service hospitalier concerné ni sur le traitement reçu. Les sources citent seulement l’hospitalisation elle-même et des commentaires sur l’état d’esprit de l’acteur. Aucune information médicale détaillée ou de bulletin officiel n’a encore été diffusée à ce stade.

La rapidité de l’évolution de la situation, entre une activité physique rapportée la veille et une hospitalisation le lendemain, est relevée dans les comptes rendus médiatiques. Les éléments partagés jusqu’ici se concentrent sur l’admission, l’emplacement géographique à Hawaï et l’indication de bonne humeur fournie par des proches.

Aucune précision sur la nature du problème médical n’a encore été communiquée.