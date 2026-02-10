Christopher Nkunku veut performer à l’AC Milan

Christopher Nkunku, nouvel attaquant de l’AC Milan, s’est livré aux médias italiens après son arrivée à Milanello en août. Le Français a tenu à balayer les rumeurs de départ : quitter le club n’a jamais fait partie de ses plans, malgré les spéculations entourant son transfert.

Le joueur admet cependant que ses premières semaines ont été compliquées. Privé d’une préparation estivale normale, il a vu son adaptation retardée : « C’est comme vouloir courir un marathon sans entraînement, on manque immédiatement de rythme », a-t-il expliqué, rappelant qu’il n’avait jusque-là jamais manqué une seule séance de pré-saison.

Malgré ce démarrage laborieux, Nkunku affiche une ambition clairement affichée pour la suite du championnat. Son objectif personnel et collectif est simple : revenir parmi les quatre premiers du classement afin de décrocher une place en Ligue des champions, en privilégiant une approche tournée vers chaque rendez-vous.

Ambition et dynamique d’équipe

Le joueur insiste sur la nécessité de progresser match après match, sans précipiter les étapes. Selon lui, la priorité est de retrouver des automatismes et de bâtir une continuité de performances pour permettre au club de viser les grandes compétitions européennes.

Sur le plan humain, Nkunku souligne l’importance du vestiaire et la qualité des coéquipiers dans ce processus. Il a notamment salué Adrien Rabiot, qu’il considère comme un élément capable d’imposer sa puissance sur le terrain et d’entraîner ses partenaires par son goût de la victoire. Cette complémentarité, espère-t-il, facilitera son intégration et accélérera la montée en puissance du groupe.