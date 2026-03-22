Christophe Maé : sa femme ‘plus heureuse quand il se casse’, le secret de leur amour

Christophe Maé a dévoilé son nouvel album « Fête foraine » et s’est livré sur sa carrière et sa vie privée lors de son passage dans l’émission 50’Inside sur TF1 le samedi 21 mars. Le chanteur, qui a fêté ses 50 ans à l’automne dernier, a présenté un opus décrit comme une célébration de la joie de vivre et a parlé ouvertement de sa relation avec sa femme Nadège et de leurs deux fils.

Entré sur la scène musicale dans les années 2000, Christophe Maé s’est fait connaître après son rôle dans la comédie musicale Le Roi Soleil puis par le tube On s’attache, extrait de l’album Mon paradis. Il est titulaire d’un CAP pâtisserie avant de se consacrer pleinement à la chanson et a sorti plusieurs albums studio au fil des ans, parmi lesquels On trace la route (2010), Je veux du bonheur (2013), L’attrape-rêves (2016), La vie d’artiste (2019) et C’est drôle la vie (2023).

Sur Instagram, l’artiste a présenté « Fête foraine » comme son septième album en déclarant « Il est à vous« . France Bleu qualifie le disque de métaphore de la vie, « entre hauts et bas, portée par une écriture sincère et épurée ». Le nouvel opus contient notamment un duo avec Francis Cabrel, alliance des voix des deux artistes originaires respectivement de Carpentras et d’Agen.

Christophe Maé : ses jolis mots à l’égard de la femme de sa vie

Invité de 50’Inside, Christophe Maé a évoqué sa relation avec Nadège en des termes affectueux : « On s’est construit ensemble. Elle m’a façonné on va dire« . Le couple s’est marié en Corse en 2017 et s’apprête à célébrer leurs dix ans d’union, mariage évoqué au cours de l’entretien transmis par TF1.

Interrogé par Isabelle Ithurburu sur les raisons de la longévité de leur couple, Christophe Maé a répondu de façon volontairement énigmatique en parlant du « secret de la longévité ». Il a ensuite développé l’idée d’un équilibre reposant sur la liberté réciproque : « Dans tous les cas, elle me laisse croire que je suis libre, de ne pas être collés du matin au soir. Elle s’épanouit de son côté et moi du mien. On se retrouve que pour essayer de passer des bons moments donc ça c’est plutôt cool« , a-t-il expliqué.

Le chanteur a précisé que les absences liées à sa carrière ne posent pas problème à leur organisation familiale et a glissé, avec humour, qu’il pense que sa compagne est parfois « même plus heureuse quand je me casse que quand je rentre » — une remarque qui a provoqué un sourire chez son interlocutrice.

Christophe Maé et Nadège sont parents de deux garçons : Jules, né le 11 mars 2008, et Marcel, né le 16 août 2013. Lors de son entretien, l’artiste a situé sa vie familiale comme une part essentielle de son équilibre personnel et professionnel.