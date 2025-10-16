Christian Tein, leader kanak indépendantiste, autorisé à revenir en Nouvelle-Calédonie

En Brève

La cour d’appel de Paris a autorisé, ce jeudi 16 octobre, le leader indépendantiste kanak Christian Tein, mis en examen dans l’enquête sur les émeutes mortelles de mai 2024, à retourner en Nouvelle-Calédonie. Placé en détention en juin 2024, Christian Tein, 57 ans, a été libéré un an plus tard. Fin septembre, les juges d’instruction avaient déjà assoupli son contrôle judiciaire en l’autorisant à regagner l’archipel, mais le parquet avait fait appel de cette décision.

LA SUITE APRÈS CETTE PUBLICITÉ