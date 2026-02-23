Chine : Pékin presse Washington de lever les droits de douane unilatéraux invalidés par la Cour suprême américaine

Pékin a annoncé, lundi 23 février 2026, qu’il procédait à une analyse approfondie des conséquences de l’arrêt rendu par la Cour suprême des États-Unis, lequel a annulé une large part des taxes douanières instaurées sous l’administration de Donald Trump.

Dans un communiqué diffusé ce jour-là, le ministère chinois du Commerce précise qu’il étudie avec attention le contenu et les répercussions de cette décision judiciaire afin d’en évaluer l’impact sur les échanges.

Le texte officiel ajoute que la Chine exhorte Washington à retirer les barrières tarifaires adoptées de manière unilatérale contre ses partenaires commerciaux, estimation qui traduit la préoccupation de Pékin face à ces mesures.

La portée de l’affaire est d’autant plus importante que la Chine, deuxième économie mondiale, reste l’un des principaux interlocuteurs commerciaux des États-Unis et a été au centre des surtaxes renforcées après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025.

Enjeux diplomatiques et économiques

Au-delà de l’effet immédiat sur les droits de douane, cette décision soulève des questions sur l’avenir des relations commerciales sino-américaines, la stabilité des chaînes d’approvisionnement et les décisions d’investissement des entreprises concernées.

Les autorités chinoises disent examiner les options possibles tandis que les milieux économiques et les gouvernements étrangers suivent de près l’évolution de la situation, dans l’attente d’éventuelles réactions de l’administration américaine et d’ajustements réglementaires.