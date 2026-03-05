Chine : le budget de la Défense en hausse de 7% pour 2026

Jeudi 5 mars, Pékin a annoncé que le budget consacré à la Défense pour 2026 augmenterait de 7 %. Cette hausse, dévoilée par les autorités, marque une progression légèrement moindre que celle enregistrée l’an passé.

En 2025, la progression du budget militaire avait atteint 7,2 %, ce qui place l’ajustement prévu pour 2026 dans la continuité des rythmes observés ces dernières années, sans pour autant les surpasser.

Le ministère des Finances indique que la dépense prévue pour la Défense s’élèvera à 1 909,6 milliards de yuans, soit l’équivalent d’environ 276,8 milliards de dollars. Ce montant confirme la place de la Chine comme détenteur du deuxième budget militaire mondial.

Malgré cette enveloppe importante, le budget chinois demeure sensiblement inférieur à celui des États‑Unis : il reste à peu près trois fois moins élevé que l’effort financier américain consacré à la Défense.

Contexte et portée

Le chiffre a été rendu public dans le rapport budgétaire du ministère des Finances publié à l’occasion de la session annuelle du Parlement chinois, document qui présente le montant global alloué sans détailler ici la répartition par postes.

Pour les observateurs, ce nouveau palier illustre la poursuite d’une politique d’augmentation graduelle des dépenses militaires, en accord avec la tendance des années récentes, tout en maintenant un écart significatif avec le niveau de financement américain.