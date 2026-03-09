Chine : la pression aérienne autour de Taïwan en forte baisse

Les autorités taïwanaises ont observé une baisse inattendue de la présence aérienne chinoise près de l’île. Les neuf derniers jours se sont déroulés sans détection d’appareils militaires, une interruption qui alimente les questions chez les spécialistes de la région.

Pékin affirme que Taïwan fait partie intégrante du territoire chinois et n’écarte pas l’emploi de la force pour la réunification. Ces dernières années, la zone autour de l’île a régulièrement été le théâtre de passages de navires et d’avions de combat, souvent rapportés quasi quotidiennement par Taipei.

Pourtant, depuis le 28 février 2026, seuls deux avions chinois ont été signalés à proximité de Taïwan, et ces deux survols se sont produits dans une même fenêtre de 24 heures, selon le recensement effectué par l’AFP à partir des bilans quotidiens du ministère de la Défense taïwanais. Ce total contraste fortement avec les 86 passages relevés à la même période l’année précédente et constitue l’intervalle sans détection le plus long enregistré depuis le début du suivi en 2024.

Face à cette désescalade apparente, les commentaires des observateurs se multiplient. Certains avancent l’idée d’une pause opérationnelle liée à la maintenance ou à une réorganisation des forces, d’autres évoquent des conditions météorologiques ou des choix tactiques visant à réduire la visibilité des mouvements. Une lecture politique — interpréter cette accalmie comme un signal diplomatique ou une redéfinition des priorités stratégiques de Pékin — figure aussi parmi les hypothèses.

Impacts et vigilance régionale

Quelles que soient les raisons, cette variation d’activité n’apaise pas les préoccupations sur la stabilité du détroit : Taipei maintient ses capacités de surveillance et de défense, tandis que les pays voisins et partenaires suivent de près l’évolution de la situation. La communauté internationale reste attentive à toute reprise des manœuvres ou à un changement durable dans le pattern des incursions.

Dans l’immédiat, les autorités et les analystes insistent sur la nécessité d’observer les prochains jours afin de déterminer si cette période d’accalmie marque une tendance à plus long terme ou simplement une parenthèse passagère dans une série d’opérations par ailleurs soutenues.