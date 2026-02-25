Chine : Friedrich Merz annonce une commande d’Airbus de jusqu’à 120 appareils

Lors d’une intervention à Pékin mercredi, le chancelier allemand Friedrich Merz a annoncé que la Chine préparerait une commande significative auprès du constructeur aéronautique européen Airbus. Selon ses propos, Pékin entend accroître ses achats d’appareils civils auprès du groupe.

Merz a précisé que l’engagement porte sur «jusqu’à 120» avions supplémentaires destinés à Airbus, sans toutefois entrer dans le détail des modèles ou du calendrier de livraison lors de sa déclaration. Cette précision chiffrée traduit néanmoins l’ampleur envisagée de l’opération.

L’annonce intervient au cœur des échanges entre Berlin et Pékin, et illustre l’importance des relations commerciales entre la Chine et l’industrie aéronautique européenne. Une commande de cette taille pourrait représenter un coup d’accélérateur pour la production et les carnets de commandes d’Airbus.

Les contours exacts de l’accord — types d’appareils, planning, conditions financières et calendrier contractuel — restent à préciser. Il faudra attendre la confirmation officielle et la publication des éléments contractuels pour connaître la portée complète de l’engagement chinois.

Enjeux pour l’industrie

Pour Airbus, l’éventualité d’une commande de cet ordre aurait des répercussions sur la chaîne d’approvisionnement, la planification industrielle et la délivrance des livraisons aux compagnies clientes. Du côté chinois, un tel achat renforcerait la modernisation de la flotte nationale et témoignerait d’un maintien des liens commerciaux avec les fabricants européens.