Chelsea pourrait titulariser Mamadou Sarr face à Hull City en FA Cup

De retour dans l’effectif londonien après son prêt à Strasbourg, Mamadou Sarr pourrait être aligné d’entrée par Chelsea cette semaine. L’opportunité se présente lors du 4e tour de la FA Cup, programmé vendredi 13 février contre Hull City.

Henry DONCHE
Henry DONCHE
Voir tous ses articles
FOOTBALL
66 vues
FA Cup – Chelsea : Mamadou Sarr titulaire contre Hull City ?
2 min de lecture
Google News Commenter

Le technicien des Blues, Liam Rosenior, a laissé entendre que le défenseur de 20 ans fait partie des options pour démarrer la rencontre. Selon l’entraîneur, Sarr doit encore retrouver ses automatismes avec le groupe mais son profil et sa connaissance du staff le placent en bonne position pour obtenir du temps de jeu.

Rappelé de son prêt avant la fin prévue de la saison, le joueur revient pour renforcer un secteur affecté par plusieurs absences. Chelsea compense depuis plusieurs semaines des indisponibilités et a encore subi un coup dur récemment avec la blessure de Marc Cucurella lors de la réception de Leeds United en championnat.

Avant ce retour en Angleterre, la dernière apparition compétitive de Sarr remontait à juin, lorsqu’il avait pris part à une rencontre face à l’Espérance de Tunis dans le cadre de la Coupe du monde des clubs. Son statut pour vendredi sera confirmé dans la feuille de match mais l’ancien Strasbourgeois pourrait bien figurer sur la feuille de départ.

À NE PAS MANQUER
FIL D'ACTU
21:14 Football : Premier League J26 : compositions officielles pour Manchester City – Fulham
21:14 Actus : Allemagne : BMW rappelle des centaines de milliers de véhicules pour risque d’incendie
21:14 Premier League J26 : compositions officielles pour Manchester City – Fulham