Chelsea fait une offre au crack ivoirien

Selon Africafoot, Chelsea a soumis une offre proche de 35 millions de livres sterling à Trabzonspor pour le milieu de terrain Christ Inao Oulai, dont les performances à la CAN et en Turquie suscitent un intérêt croissant de clubs européens. Arrivé en provenance de Bastia à l’été 2025, le jeune joueur a rapidement attiré l’attention après sa première convocation en sélection nationale et une série de prestations remarquées en tournoi continental.

Christ Inao Oulai, transféré de Bastia à Trabzonspor l’été 2025, a été convoqué pour la première fois en équipe nationale la même année. Sélectionné ensuite pour la Coupe d’Afrique des Nations, il est entré en jeu pour 20 minutes lors des deux premiers matches de poule et a été aligné d’entrée lors du dernier match du groupe contre le Gabon, où il a été distingué homme du match.

Les observateurs ont qualifié Oulai de « révélation » du tournoi, soulignant son apport au milieu de terrain d’une sélection décrite comme vieillissante. Ses prestations à la CAN ont été un facteur déterminant dans l’émergence d’offres concrètes de la part de plusieurs clubs, tant nationaux qu’internationaux.

Montants en jeu et position des clubs

Trabzonspor a fixé un montant de départ élevé pour son milieu de terrain, réclamant environ 43 millions de livres sterling selon les informations disponibles. Cette valorisation a conduit le club turc à juger insuffisante la proposition de Galatasaray, qui s’élevait à environ 17 millions de livres sterling et a été formellement rejetée.

La proposition de Chelsea, bien que encore inférieure à l’estimation de Trabzonspor, se rapproche significativement du prix demandé. L’offre de près de 35 millions de livres marque une progression notable dans les négociations, mais les sources indiquent qu’aucun accord définitif n’a encore été conclu entre les parties.

Du côté de Trabzonspor, le club conserve une position ferme sur la valorisation du joueur, considérant la saison d’adaptation en Süper Lig et la confirmation internationale comme des éléments justifiant une demande élevée. De leur côté, les prétendants multiplient les approches pour tenter de trouver un terrain d’entente.

Le chapitre des discussions entre les clubs s’ouvre désormais sur des points techniques et financiers : modalités de paiement, éventuelles clauses supplémentaires et calendriers de transfert. Pour l’instant, les échanges restent au stade des négociations sans officialisation d’un transfert.

Sur le plan sportif, la progression d’Inao Oulai depuis son départ de Bastia jusqu’à ses récentes apparitions en sélection a renforcé son profil sur le marché des transferts. Les prochaines semaines seront déterminantes pour savoir si Chelsea parviendra à satisfaire les exigences de Trabzonspor ou si d’autres offres seront nécessaires pour conclure l’opération.