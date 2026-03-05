Charlotte Gainsbourg visée par des moqueries pour sa démarche au défilé Saint‑Laurent

Charlotte Gainsbourg a été au centre des discussions lors du défilé Saint Laurent automne-hiver 2026-2027 à la Fashion Week de Paris après la diffusion d’une courte vidéo montrant son arrivée et suscitant de vives réactions sur les réseaux sociaux au sujet de sa démarche.

Invitée de marque du show dirigé par Anthony Vaccarello, l’actrice et chanteuse est apparue dans un look intégral en cuir, décrit par Vogue comme un ensemble aux accents BDSM : une robe façon veste de biker associée à des escarpins blancs à bout pointu. Le défilé, évoquant notamment le smoking féminin imaginé par Yves Saint Laurent — dont les 60 ans sont célébrés cette année — comptait parmi ses invités des personnalités comme Kate Moss, Lila Moss et Amelia Gray.

La vidéo relayée sur Instagram par le créateur de contenu Amar Taoualit, tournée à l’arrivée de Charlotte Gainsbourg au Trocadéro avec la Tour Eiffel en arrière-plan, montre la comédienne se dirigeant vers le lieu du show. La séquence, brève, a été largement commentée en ligne et a provoqué des réactions centrées sur sa façon de marcher.

Peu après la mise en ligne de l’extrait, de nombreux internautes ont exprimé leur étonnement, certains allant jusqu’à se moquer de la démarche de l’actrice. Plusieurs commentaires cités sous la publication critiquent ouvertement sa façon de se déplacer : « On dirait moi quand je marche avec des chaussures de ski », écrit un utilisateur ; d’autres publient des messages tels que « Vraiment pas élégante !!!! », « quelle démarche », « Elle n’arrive même pas à tenir droite ! » ou encore « c’est quoi cette démarche ? ».

Un autre internaute affirme ne pas comprendre « cette démarche qu’elle se donne », formule reprise dans la section commentaires de la publication d’Amar Taoualit. Ces réactions apparaissent en parallèle des publications et des photographies montrant la tenue et l’allure générale de Charlotte Gainsbourg lors du défilé.

La silhouette portée par la comédienne — inspirée de pièces déjà visibles lors des précédentes présentations de la maison — avait été adoptée auparavant par d’autres célébrités ; Vogue note notamment que Miley Cyrus avait porté un modèle similaire lors du Vogue World : Hollywood.

Sur les images et dans les photographies de l’événement, Charlotte Gainsbourg, âgée de 54 ans, apparaît néanmoins souriante et présente au défilé, fidèle à son statut d’égérie et d’invitée régulière des défilés Saint Laurent.

Le défilé Saint Laurent automne-hiver 2026-2027, et les réactions suscitées par la vidéo de son arrivée, s’inscrivent dans le calendrier très commenté de la Fashion Week parisienne, où l’association entre la comédienne et la maison se manifeste depuis plusieurs années.