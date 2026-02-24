Charles III, le prince William et Kate Middleton sommés de rendre des comptes

Les récentes révélations concernant les liens entre Andrew Mountbatten-Windsor et Jeffrey Epstein ont placé la famille royale britannique sous une forte attention médiatique. Selon le Daily Mail, l’avocate américaine Gloria Allred — qui représente 27 plaignantes — a demandé publiquement que le roi Charles III, le prince William et Kate Middleton prennent la parole auprès des autorités.

Interrogée par la BBC et rapportée par la presse, Gloria Allred a invité ces membres de la famille royale à témoigner à la police sur ce qu’Andrew aurait pu leur confier. Elle a estimé que l’un des moyens les plus concrets de soutenir les victimes serait d’accepter, si requis, de répondre aux questions des enquêteurs et, à titre volontaire, de dire ce qu’ils savent.

L’avocate a par ailleurs suggéré que la famille pourrait partager des informations provenant d’autres proches, citant notamment Sarah Ferguson et, potentiellement, les princesses Beatrice et Eugenie concernant leurs échanges avec Jeffrey Epstein après sa condamnation. Les forces de l’ordre britanniques envisagent d’élargir l’enquête sur l’ex-prince Andrew en se concentrant notamment sur son « cercle restreint d’amis, de conseillers et d’associés ». À ce stade, rien n’indique que Charles III, le prince William ou Kate Middleton seront prochainement entendus par la police.

Andrew Mountbatten-Windsor : comportement rapporté lors de son évincement du Royal Lodge

À la suite des révélations, l’ex-prince Andrew a été privé de ses titres royaux puis contraint de quitter le Royal Lodge, sa résidence de Windsor où il vivait depuis plus de vingt ans. Début 2026, il a été sommé de quitter les lieux et a été relogé sur le domaine de Sandringham, dans le Norfolk, selon les médias britanniques.

La presse locale rapporte qu’il aurait longtemps refusé de déménager et de reconnaître sa part de responsabilité. Une source citée par The Sun a déclaré qu’il « a refusé de partir ou d’assumer la moindre responsabilité ». Le Daily Mail rapporte en outre qu’il se serait montré virulent au moment de son expulsion, criant à plusieurs reprises « Mais je suis le deuxième fils de la Reine, vous ne pouvez pas me faire ça ! ». Selon cette même source, Andrew ne mesurait pas la gravité de la situation et minimisait les faits.