David Hallyday : Akira, le fils d’Emma, a « une voix de malade »

David Hallyday, à quelques jours de son 60e anniversaire, confie à Gala son enthousiasme pour la nouvelle génération de la famille et pronostique déjà un avenir musical pour son petit-fils Akira, âgé d’un an et demi : « Quand Akira crie, il a une voix de malade ! Je pense qu’il va devenir chanteur, lui », déclare-t-il dans l’entretien. L’interview, réalisée dans sa maison de vacances du Sud de la France, met en lumière une réunion familiale où trois générations se côtoient.

Reçu dans sa villa méridionale, David Hallyday évoque un quotidien loin des projecteurs, fait de simplicité et de moments partagés : potager entretenu par son épouse Alexandra, glaces maison et longues tablées à l’extérieur. Le chanteur se décrit comme un grand-père comblé, surnommé « Dadou » par ses petits-enfants.

La fratrie compte aujourd’hui trois petits garçons : Akira (fils d’Emma), ainsi que Harrison et Oscar (fils d’Ilona). À propos de ses trois petits-fils, il confie avec humour sa nouvelle place au sein de la famille : « J’adore. C’est comme si j’avais trois enfants de plus… la patience en moins », rapporte Gala.

Un anniversaire et une transmission familiale au cœur du Sud

Le 14 août dernier, David Hallyday a fêté ses 60 ans entouré de ses enfants et petits-enfants dans la villa du Sud qu’il a choisie comme nouveau port d’attache après une période passée au Portugal. Le cadre de vie qu’il décrit — Fiat 500 vintage, potager et repas en extérieur — contraste avec l’image parfois associée au monde du spectacle.

Sur le plan professionnel, l’artiste achève une période marquante : deux ans et demi de tournée autour de l’album Requiem pour un fou, disque sur lequel il réinterprète ses propres titres et ceux de son père, Johnny Hallyday. Le concert-spectacle a rassemblé environ 500 000 spectateurs et le disque s’est vendu à près de 100 000 exemplaires. David Hallyday annonce des concerts d’adieu programmés pour l’automne.

Dans l’entretien, il explicite la portée de son projet musical en insistant sur la notion de transmission : « Je suis attaché à la transmission : que nous a-t-on laissé et que laissera-t-on à ceux qui viennent après nous ? », confie-t-il à Gala pour expliquer sa démarche artistique.

Parmi ses enfants, Cameron, 21 ans, s’est récemment fait remarquer sur les réseaux sociaux et a fait la couverture du magazine américain At Large, tout en poursuivant des études de marketing digital. Sa fille Emma, actrice, doit apparaître prochainement dans le film La Nirvana. Quant à Ilona, l’aînée, elle a mis une possible carrière de comédienne entre parenthèses pour se consacrer à ses deux fils et développe parallèlement une activité artistique autour de la peinture, une passion héritée de son grand-père maternel.