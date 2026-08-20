Le chanteur Amir troque la scène pour le surf à Tel Aviv

Amir, le chanteur franco-israélien dont plusieurs concerts ont été perturbés ces derniers mois, a publié sur Instagram des images de son initiation au surf à Tel Aviv, où il apparaît debout sur sa planche et visiblement à l’aise. Ces publications, diffusées après une période marquée par des annulations et des reports, ont suscité de nombreuses réactions de la part de ses abonnés.

Ces derniers mois, l’artiste a vu certains de ses rendez-vous musicaux affectés par le contexte sécuritaire et des polémiques liées à ses concerts. En juillet, sa prestation prévue à Marseille a été annulée pour des raisons de sécurité après des appels au boycott. Plus tôt, en mars, des concerts programmés à Tel Aviv avaient été reportés, selon les informations rendues publiques à l’époque.

Sur son compte Instagram, Amir a partagé plusieurs images et courtes séquences de sa séance de surf. Les publications montrent le chanteur sur l’eau, en combinaison et sur une planche, réussissant à se maintenir debout alors qu’il affronte de petites vagues au large de la côte. Les légendes et commentaires accompagnant ces posts traduisent un moment de détente loin de la scène.

La publication a rapidement reçu de nombreux commentaires. Plusieurs abonnés ont salué ses progrès techniques et son aisance sur la planche. Une internaute a écrit : « Oh mais tu gères trop Amir, moi je monte dessus, je tombe dans la minute qui suit ». D’autres messages plus concis ont salué la performance par des formules telles que « Bravo champion » ou « Bravo, tu gères ». Ces réactions montrent un accueil majoritairement positif des images publiées.

Parmi les commentaires, certains fans ont aussi évoqué les dates et lieux des prochains rendez‑vous musicaux d’Amir, exprimant le souhait que ses concerts à venir, notamment à Narbonne et celui mentionné pour le 22 août dans les interactions, ne soient pas à nouveau perturbés. Ces observations figurent dans les réponses publiées sous les photos et vidéos du chanteur.

Les publications consacrées à cette activité sportive ont coïncidé avec une période de forte attention médiatique autour des annulations et reports de spectacles. L’extrait vidéo et les photos mettent en avant une pratique amateur du surf, avec des gestes et une posture qui ont convaincu une partie des internautes de la rapidité d’apprentissage de l’artiste.

Sur ses réseaux sociaux, Amir apparaît détendu lors de ces prises de vue : sourire, maintien sur la planche et interactions avec l’objectif. Les images publiées constituent le seul élément visuel partagé publiquement concernant cette initiation au surf.