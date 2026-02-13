Chaînes TV pour Borussia Dortmund – Mayence (Bundesliga J22)

Le Signal Iduna Park vibrera ce soir pour la réception de Mayence par le Borussia Dortmund, coup d’envoi prévu à 19h30 GMT. Cette rencontre correspond à la 22e journée du championnat allemand et s’annonce comme un rendez-vous important dans la course au titre.

Les locaux cherchent à enchaîner un résultat probant afin de conserver la pression exercée sur le Bayern Munich. Solide devant ses supporters, Dortmund compte tirer parti de son statut à domicile pour faire la différence. De son côté, Mayence, qui a récemment quitté la zone de relégation, aborde le match avec l’impératif de glaner des points pour assurer son maintien.

La confrontation promet donc d’être disputée, entre une équipe en quête de continuité et une autre résolue à sécuriser sa place en Bundesliga.

Diffusion télévisée

Pour suivre la rencontre en direct, plusieurs diffuseurs proposeront la retransmission : DAZN TV, Super Sport TV, Sky Sports, New World, beIN Sports, Canal Live et Canal+. Selon votre pays et votre abonnement, la chaîne accessible peut varier ; vérifiez votre grille locale ou l’application du diffuseur pour connaître l’offre exacte et les modalités d’accès.