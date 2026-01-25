Cet été, l’Arabie saoudite revient pour l’Égyptien

La Saudi Pro League vise Mohamed Salah et d’autres stars européennes pour le mercato estival, selon le quotidien espagnol Diario AS. L’objectif déclaré est d’attirer des joueurs de haut niveau afin de rehausser la compétitivité du championnat saoudien lors de la prochaine fenêtre de transferts.

Le média espagnol affirme qu’une offensive a déjà été tentée cet hiver pour convaincre Mohamed Salah de quitter Liverpool en faveur d’un club saoudien, mais que l’offre soumise par des émissaires saoudiens a été repoussée par le club anglais. Salah, attaquant international égyptien de Liverpool, figure parmi les priorités identifiées pour le mercato estival à venir.

Outre Mohamed Salah, Diario AS mentionne d’autres noms de premier plan dans cette stratégie de recrutement, notamment Vinícius Júnior, joueur du Real Madrid, et Casemiro, alors sous contrat à Manchester United. Le journal précise que l’Arabie saoudite souhaite également profiter des situations contractuelles favorables, en ciblant des joueurs dont les contrats arrivent à échéance cet été.

Priorités de recrutement et calendrier

Selon les informations relayées, la démarche vise à combiner signatures directes et opportunités liées aux contrats expirants pour renforcer l’attrait du championnat. Les instances du football saoudien multiplieraient les approches pour attirer des éléments reconnus en Europe, dans l’optique d’accroître le niveau sportif et la visibilité du championnat.

Le recours à des joueurs dont les contrats prennent fin cet été est présenté comme une voie privilégiée pour mener à bien ce plan sans nécessairement recourir à des frais de transfert élevés. Diario AS indique que les responsables saoudiens évaluent plusieurs dossiers pour le prochain mercato, en tenant compte des calendriers contractuels et des possibilités de négociation directe avec les joueurs.

La tentative hivernale autour de Mohamed Salah, selon le quotidien, illustre l’ambition saoudienne de cibler des joueurs encore au sommet de leur carrière. Le club de Liverpool, contacté à l’époque des démarches mentionnées, a rejeté l’offre qui lui avait été présentée, ce qui a conduit les autorités saoudiennes à envisager un nouveau temps fort au cours de l’été pour relancer certains dossiers.

L’information publiée par Diario AS s’inscrit dans un contexte où plusieurs championnats et ligues observent de près les mouvements de joueurs internationaux. Le quotidien espagnol demeure la source unique de ces éléments rapportés à ce stade ; aucune confirmation officielle des clubs concernés ou des fédérations n’a été citée dans le reportage évoqué.

La liste des joueurs nommés — Mohamed Salah, Vinícius Júnior et Casemiro — met en lumière des cibles de haut niveau, issues des principaux clubs européens. Le déroulement des négociations et l’issue des démarches dépendront des décisions prises par les clubs détenteurs des contrats et des options choisies par les joueurs eux-mêmes pendant la période des transferts.