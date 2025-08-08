Celtiis Bénin sort le grand jeu avec la FBF: 280 millions de FCFA pour booster le football local

Celtiis Bénin a procédé, ce jeudi 7 août 2025, à la première remise officielle de chèques à la Fédération Béninoise de Football (FBF). Il s’agit d’un partenariat quinquennal d’un milliard cinq cents millions de FCFA, qui marque une nouvelle ère pour le sport roi au Bénin.

La société de téléphonie mobile Celtiis Bénin a officiellement remis un premier lot de chèques d’une valeur totale de 280 millions FCFA à la Fédération Béninoise de Football (FBF), aux clubs de la Celtiis Ligue Pro, ainsi qu’aux équipes nationales ce jeudi 7 août. 2025..

« C’est un moment fort pour nous tous. Ce n’est pas simplement un geste financier, c’est la matérialisation de notre volonté de faire rayonner le football béninois sur le plan continental », a lancé d’entrée le Directeur Général de la SBIN SA, Omar Gueye Ndiaye.

Aux côtés des présidents de clubs, des membres du comité exécutif de la FBF, et de nombreux partenaires du sport, la direction de Celtiis a réaffirmé sa conviction qu’un football fort se construit avec des clubs solides, des infrastructures adaptées et un soutien constant aux acteurs du terrain.

Signé en décembre 2024, le partenariat entre Celtiis et la FBF s’étend sur une période de cinq ans pour un montant potentiel de 1,5 milliard FCFA. L’objectif est de soutenir les clubs professionnels, accompagner les équipes nationales, améliorer les infrastructures, dynamiser le football féminin et professionnaliser l’ensemble du système.

« Quand je dis que j’ai trois familles, ma famille biologique, ma famille professionnelle et ma famille sportive, aujourd’hui, elles sont toutes réunies ici », a confié Omar Gueye Ndiaye, Directeur Général de la SBIN SA et de Celtiis Bénin. « Nous croyons au potentiel du football béninois. Ce partenariat, c’est un acte de foi dans votre capacité à faire grandir cette discipline. », a-t-il ajouté.

Celtiis ligue Pro

Au-delà du sponsoring classique, Celtiis compte aller plus loin. « Nous allons lancer une marque à part entière dédiée au football : Celtiis 100% Foot », a annoncé Omar Gueye Ndiaye. « Cette identité sera déclinée à travers des contenus exclusifs, des émissions sportives en partenariat avec les télévisions locales, et une forte présence dans les stades. », a-t-il expliqué.

La saison 2025-2026 s’annonce déjà intense. Le DG de Celtiis a promis un renforcement du branding dans tous les stades de Ligue 1, Ligue 2 et championnat féminin.

« Nous allons anticiper la programmation, marquer visuellement les enceintes sportives, et créer un lien fort entre nos marques et les supporters. »

Une ambition également exprimée pour les compétitions internationales à venir. « La CAN 2025 au Maroc sera un moment fort. Nous serons aux côtés des Guépards pour marquer cette présence de manière remarquable », a-t-il affirmé, tout sourire.

Celtiis, une marque résolument ancrée dans le sport local

Dans son intervention, Francis Koto Gbian, premier vice-président de la FBF, a salué la constance de Celtiis dans le respect de ses engagements. « Après la signature du partenariat en décembre, les équipes de la FBF et de Celtiis ont œuvré sans relâche pour que ce jour arrive. C’est un partenariat qui vit, et qui fait déjà la différence sur le terrain. »

Il a également remercié les présidents de clubs pour leur implication et a invité chacun à une gestion rigoureuse des fonds alloués. « C’est un appui conséquent. Il revient à chacun de nous d’en faire un levier pour faire briller le football béninois. »

Marc-André Loko, président du Conseil d’Administration de Celtiis, a pour sa part insisté sur la dimension nationale du projet. « C’est un projet porté à 100 % par l’État béninois, à travers la SBIN SA. Il incarne la volonté du gouvernement de bâtir un sport plus fort, plus structuré. Nous devons être fiers de cet accompagnement. »

Un partenariat gagnant-gagnant pour le futur

Le partenariat Celtiis-FBF va bien au-delà de la simple visibilité d’une marque. Il s’agit de construire un écosystème durable, où les clubs, les joueurs, les supporters et les institutions peuvent trouver une valeur ajoutée.

« Ce que nous faisons aujourd’hui est inédit au Bénin. Peu d’opérateurs locaux osent s’engager aussi massivement dans le sport. Celtiis l’a fait, et nous continuerons », a souligné Marc-André Loko.

« C’est dans les moments difficiles, quand tous les matchs se jouent à l’extérieur, que nous devons rester visibles, innovants et engagés. Et c’est ce que nous avons fait. », a souhaité Omar Gueye Ndiaye, Directeur général de Celtiis Bénin et la SBIN SA.

En plus de l’appui financier, Celtiis met à disposition ses solutions technologiques.

« Nous avons lancé Celtiis Cash et nous souhaitons que les clubs en bénéficient. Les joueurs doivent pouvoir utiliser nos services au quotidien. C’est aussi cela, faire vivre un partenariat. »

À travers ce partenariat, Celtiis et la FBF s’inscrivent dans la droite ligne des orientations stratégiques du gouvernement béninois. Le président du Conseil d’Administration de Celtiis, Marc-André Loko l’a rappelé. « Ce projet incarne la vision du chef de l’État, Son Excellence Patrice Talon, pour un sport béninois fort, structuré et performant sur la scène internationale. », a-t-il déclaré dans son allocution.

« Nous espérons que cet appui nous conduira à de grandes compétitions, pourquoi pas la Coupe du Monde ! », a renchéri le vice-président de la FBF Francis Gbian.

Des perspectives prometteuses

Alors que les regards se tournent vers la saison 2025-2026 et les prochaines échéances sportives, Celtiis réaffirme sa volonté de rester un acteur majeur du football local.

« Nous serons présents dans tous les stades, aux côtés des clubs, des supporters, des arbitres et de la FBF. Nous allons renforcer la communication, les activations, et faire de Celtis 100% Foot une référence », a promis le DG de la SBIN.

Ce partenariat pourrait également inspirer d’autres entreprises locales à investir dans le sport. « Nous espérons que d’autres marques rejoindront le mouvement. Le football béninois en a besoin », a plaidé Omar Gueye Ndiaye.

Après la remise des différents cheques aux équipes et à la FBF, la fédération Béninoise de football a offert au directeur général de Celtiis Bénin un maillot dédicacé par tous les joueurs.

Les 280 millions FCFA ont été répartis comme suit :

90 millions FCFA aux 36 clubs de la Ligue Pro, soit 2,5 millions FCFA par club

36 millions FCFA aux 18 clubs de la D1 Féminine, soit 2 millions FCFA par club

20 millions FCFA à Dadjè FC, champion de la Ligue Pro

10 millions FCFA à Coton FC, vice-champion de la Ligue Pro

10 millions FCFA à Sam Nelly FC, championne de la D1 Féminine

5 millions FCFA à Gamia FC, vice-championne de la D1 Féminine

50 millions FCFA pour la qualification des Guépards à la CAN

30 millions FCFA pour le fonctionnement de l’équipe nationale masculine

15 millions FCFA pour les Amazones, l’équipe nationale féminine

14 millions FCFA pour l’administration de la FBF

Au terme de la cérémonie, les différents intervenants ont insisté sur la nécessité pour tous les acteurs du football béninois de jouer pleinement leur rôle. « Utilisons ces ressources avec rigueur, dans la transparence et pour l’intérêt supérieur du sport », a exhorté le vice-président de la FBF.