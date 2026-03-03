Cédric Jubillar : son ex-compagne porte plainte pour diffamation après les propos «À moitié prostituée», «toxicomane»

L’ex-compagne de Cédric Jubillar a déposé plainte pour diffamation le lundi 2 mars contre Me Pierre Debuisson, nouvel avocat de la défense, après des propos tenus en direct sur RTL en février, a confirmé son avocat à BFM TV, information révélée par France 3. Ce dépôt de plainte intervient à quelques mois du procès en appel de l’affaire Jubillar et relance les tensions autour des témoignages entendus lors du premier procès.

Lors d’une intervention radiophonique le 10 février, Me Pierre Debuisson avait remis en cause la crédibilité de plusieurs témoins cités lors du premier procès. S’adressant aux auditeurs, l’avocat avait notamment affirmé à propos de l’ex-compagne de l’accusé : « Cette ancienne compagne était toxicomane, à moitié prostituée, comme le codétenu qui lui est un pédophile… C’est un peu problématique de faire citer des personnes comme ça ». Ces propos ont été qualifiés de particulièrement virulents par la plaignante et son conseil.

La jeune femme, désignée lors du premier procès sous le prénom modifié de « Justine », avait été l’un des témoins majeurs lors de l’audience du 9 octobre 2025. Entendue en visioconférence, elle avait déclaré avoir reçu des aveux de la part de Cédric Jubillar lors de parloirs en détention, rapportant notamment que l’accusé lui aurait dit « Je l’ai étranglée » en mimant le geste, et lui aurait expliqué un motif lié à la séparation envisagée par son épouse Delphine Jubillar. La défense avait immédiatement contesté ses propos durant les débats.

Des propos tenus en direct à la radio

Selon l’avocat de la plaignante, Me Joaquim Sarda, les déclarations de Me Debuisson ont été prononcées « sans preuves, dans le seul but de démonter le témoignage » de sa cliente, déjà exposée à une forte pression médiatique et judiciaire. Me Sarda a expliqué que ces accusations ont eu un impact réel sur la vie personnelle et professionnelle de la jeune femme.

Le conseil précise que sa cliente a reçu de nombreux appels de proches et de contacts professionnels, l’interrogeant sur les accusations de toxicomanie et de prostitution relayées par l’avocat de la défense, et que ces réactions ont provoqué une situation psychologiquement difficile, avec des troubles du sommeil signalés par la plaignante. C’est au regard de ces éléments qu’elle a choisi de déposer une plainte pour diffamation le 2 mars, afin que ces propos ne soient pas réitérés, selon son avocat.