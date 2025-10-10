CDM 2026 (Q) – Rwanda: « nous pouvons battre le Bénin », le capitaine des Amavubi

À moins de 24 heures du match décisif face au Bénin, comptant pour les éliminatoires du Mondial 2026, le capitaine de la sélection rwandaise, Djihad Bizimana, a appelé ses coéquipiers à l’unité et à la combativité. Les Amavubi, encore en course pour la qualification, comptent sur le soutien du public de l’Amahoro Stadium pour créer l’exploit.

À la veille d’un rendez-vous crucial dans la course à la Coupe du monde 2026, le capitaine des Amavubi, Djihad Bizimana, appelle à la détermination et à la cohésion. Le Rwanda affrontera le Bénin ce vendredi 10 octobre au stade Amahoro, à partir de 17h00, dans le cadre de la neuvième journée des éliminatoires du groupe C.

Actuellement quatrièmes avec 11 points — à égalité avec le Nigeria mais devancés à la différence de buts — les Rwandais veulent profiter de leur avantage à domicile pour se relancer dans la course. « Nous sommes pleinement concentrés sur ce match. Si nous pouvons gagner et aborder la dernière journée avec espoir, ce serait idéal. Nous devons exploiter au maximum notre avantage à domicile », a déclaré Bizimana.

Le milieu défensif estime que la clé du succès réside dans « le travail acharné, l’unité et la confiance ». « Ce sera un match difficile, mais nous avons les moyens de les battre, nous l’avons déjà fait. Il faut simplement croire en nos capacités », a-t-il ajouté. « Nous jouons devant notre public, nous n’avons rien à craindre. C’est un grand moment pour nous, et nous devons être prêts. »

Sur le plan de l’effectif, l’attaquant des Marines, Taiba Mbonyumwami, a été appelé en renfort pour remplacer Mickels Lance, forfait sur blessure. Il rejoint le groupe à la veille d’une double confrontation décisive face au Bénin et à l’Afrique du Sud.

Une victoire vendredi permettrait au Rwanda de grimper à 14 points et de se replacer dans le trio de tête, au coude-à-coude avec l’Afrique du Sud et le Bénin, toujours en lice pour une qualification historique.

Dans le même temps, l’Afrique du Sud affrontera le Zimbabwe, tandis que le Nigeria sera opposé au Lesotho. Les Amavubi concluront leur campagne le 14 octobre en Afrique du Sud, avec, à la clé, une possible place pour la Coupe du monde 2026, qui se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.