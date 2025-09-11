CDM 2026 (Q): « Nous avons déjà battu le Nigeria », Gernot Rohr croit au rêve béninois

Le sélectionneur du Bénin, Gernot Rohr, affiche son optimisme à deux journées de la fin des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.

Les Guépards occupent actuellement la 2ᵉ place du groupe C avec 14 points, à trois longueurs seulement de l’Afrique du Sud, leader de la poule. Une situation qui laisse encore plusieurs scénarios ouverts pour les Béninois : terminer premiers du groupe ou décrocher l’une des places réservées aux meilleurs deuxièmes.

« Il reste deux matchs et tout est encore possible. Avec 14 points, nous avons la possibilité de finir premiers, mais aussi de figurer parmi les meilleurs deuxièmes », a déclaré Rohr.

Le technicien franco-allemand s’appuie sur la solidité retrouvée de son équipe: « Il faut absolument continuer sur cette lancée. L’équipe est devenue équilibrée, elle n’encaisse plus de buts. Elle se bat ensemble. Nous gardons espoir sans tomber dans un optimisme excessif. Nous savons que ce sera difficile. Nous connaissons le Rwanda ; nous avons déjà battu le Nigeria ici. Alors oui, tout est possible. » Les deux dernières journées des éliminatoires se tiendront en octobre prochain.