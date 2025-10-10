CDM 2026 (Q): le Bénin s’offre le Rwanda, le Nigeria domine le Lesotho

Avec un but de Tosin Aiyegun en seconde période, le Bénin a disposé du Rwanda (1-0) ce vendredi, en éliminatoire de la Coupe du monde 2026. En Afrique du Sud, le Nigeria a pris le dessus sur le Lesotho (2-1).

Mission accomplie pour le Bénin. En déplacement ce vendredi au Rwanda, dans le cadre de la 9è journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. les Guépards se sont imposés 1-0 face aux Amavubi. L’unique but de la partie a été inscrit en seconde période par l’attaquant Tosin Aiyegun (80è). Une précieuse victoire qui permet aux Béninois de conserver leur première place dans le groupe C, devant l’Afrique du Sud, qui est resté muet devant le Zimbabwe (0-0).

Dans l’autre rencontre de cette poule, le Nigeria a pris le dessus sur le Lesotho. Face aux Crocodiles dans une rencontre décisive, les Super Eagles se sont imposés sur le score de 2-1. William Troost-Ekong et Akor Adams ont signé les deux buts nigérians. Hiompho Kalake a réduit le score pour le Lesotho. Avec ce succès, le Nigeria revient à une longueur des Bafana Bafana à la deuxième place. Les hommes d’Eric Chelle tenteront d’arracher leur qualification lors de la dernière journée face aux Béninois, mardi prochain.