CDM 2026 (Q): le Bénin massacre le Lesotho, le Rwanda s’offre le Zimbabwe

Avec notamment des buts de Steve Mounié et Andreas Hountondji, le Bénin a laminé le Lesotho (4-0) ce mardi en éliminatoire de la Coupe du monde 2026. Un succès qui permet aux Guépards de revenir à trois longueurs du leader Afrique du Sud. De son côté, le Rwanda a disposé du Zimbabwe sur le score de 1-0.

Le Bénin n’est plus qu’à trois points de la première place du groupe C, synonyme de qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2026. Les Guépards ont porté leur compteur à 14 après leur écrasante victoire face au Lesotho ce mardi.

Contre les Likuena, les Béninois se sont imposés sur le score sans appel de 4-0. Andréas Hountondji, Hassane Imourane, Junior Olaitan et le capitaine Steve Mounié ont signé les quatre buts de la partie. Une démonstration de force qu’il faudra désormais confirmer lors des deux dernières journées, contre le Nigeria et le Rwanda, en octobre prochain.

Dans les autres rencontres de cette poule, le Rwanda a pris le dessus sur le Zimbabwe (1-0) et s’empare de la quatrième place, à égalité avec le Nigeria qui a fait match nul avec l’Afrique du Sud (1-1).