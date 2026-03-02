Catherine Deneuve s’apprête à tourner avec Romeo Beckham

Catherine Deneuve rejoint un projet cinématographique inédit mêlant cinéma d’auteur et figures de la pop culture : le premier long métrage du photographe de mode Pierre-Ange Carlotti, intitulé Forty Love, qui se déroule dans l’univers du tennis professionnel et se tourne entre la Côte d’Azur et Monaco. Selon nos confrères de Numéro et des relais internationaux, le casting réunit des noms du cinéma français et des personnalités extérieures au cinéma, dont Romeo Beckham, fils de Victoria et David Beckham.

Produit par I.FILMS, Forty Love est présenté comme une œuvre qui explorera « les lignes troubles entre ambition, performance et intimité dans le monde du tennis professionnel », formulation reprise par la presse spécialisée. Le projet suscite attention et curiosité du fait de la double signature : un réalisateur issu de la photographie de mode et la présence d’interprètes reconnus aux côtés de visages issus de la culture populaire.

Le casting annoncé, selon Numéro et des dépêches, comprend des comédiens confirmés tels que Benjamin Voisin et Guillaume Canet, ainsi que Catherine Deneuve. Des mentions circulent également à propos de Paul Kircher et de Romeo Beckham, dont la participation est relayée par des comptes spécialisés et des agences d’actualité.

Un croisement des mondes de la mode, du cinéma et de la pop culture

Pierre-Ange Carlotti, connu pour son travail en photographie de mode, signe ici sa première réalisation longue. Sa réputation dans l’univers visuel est mise en avant comme un atout pour l’esthétique du film : la presse évoque une mise en scène « marquée » et fidèle au regard singulier du photographe, avec des décors naturels de la Côte d’Azur et de Monaco qui serviraient de cadre au récit centré sur le tennis.

Benjamin Voisin, présenté comme l’un des rôles centraux, a déjà commenté le projet dans les médias, saluant la qualité du scénario et l’œil du réalisateur. Dans les colonnes de Vanity Fair, le comédien a qualifié le scénario de « très beau » et souligné l’intérêt de travailler avec un réalisateur venu de l’image. Ces déclarations sont reprises dans les informations de presse autour du film.

La présence de Catherine Deneuve est soulignée par la presse comme un apport de gravité et de prestige au plateau, tandis que la participation de personnalités comme Romeo Beckham illustre le phénomène actuel des croisements entre univers artistiques et figures de la pop culture. Les modalités précises des rôles et l’ampleur des engagements de chacun n’ont pas été détaillées par les sources citées.

