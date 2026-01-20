Catalogne (Espagne) : un train percute un mur effondré sur les voies, plusieurs blessés

Un train de banlieue a heurté mardi un mur de soutènement qui s’était effondré sur les voies dans la commune de Gelida, située dans la province de Barcelone en Catalogne (nord-est de l’Espagne), a annoncé la Protection civile de la région. L’accident est survenu lorsqu’un mur a chuté sur la voie, provoquant la collision avec le convoi transportant des passagers, selon le message publié par la Protection civile sur son compte X.

Les secours catalans ont précisé qu’ils « prennent en charge au moins 15 personnes blessées ». Au total, onze ambulances ont été dépêchées sur les lieux pour assurer les premiers soins et l’évacuation éventuelle des personnes touchées, ont indiqué les services d’urgence sur les réseaux sociaux. À ce stade, les autorités n’ont pas communiqué de détails sur la gravité des blessures ni sur l’identité des victimes.

Intervention des secours et incertitudes sur les circonstances

Les équipes d’urgence présentes sur place ont porté assistance aux passagers et évalué l’état des blessés. Les opérations ont inclus la prise en charge médicale initiale et la coordination logistique entre ambulances et services de protection civile. Les services concernés continuent d’intervenir pour sécuriser le site et empêcher de nouveaux risques liés à l’effondrement.

Les circonstances exactes de l’effondrement du mur de soutènement restent à déterminer. Aucune information officielle n’a encore établi s’il s’agit d’un défaut structurel, d’un mouvement de terrain lié aux conditions météorologiques, ou d’une autre cause. Les autorités catalanes ont indiqué que des enquêtes techniques et judiciaires seront menées afin de clarifier les causes de l’accident et d’évaluer d’éventuelles responsabilités.

Contexte national et portée internationale

Cet incident intervient alors que l’Espagne peine encore à faire le deuil du grave accident ferroviaire survenu dimanche dernier en Andalousie, où la collision de deux trains à grande vitesse a fait au moins 42 morts. Ces deux événements rapprochés ont placé la sécurité ferroviaire au centre de l’attention des pouvoirs publics et des opérateurs.

En Catalogne, le transport ferroviaire de proximité est assuré principalement par Renfe sous la marque Rodalies, qui gère une large part des lignes de banlieue autour de Barcelone. Les autorités régionales seront amenées à coordonner l’enquête avec les opérateurs ferroviaires et les services techniques afin d’évaluer si des mesures préventives supplémentaires sont nécessaires pour garantir la sécurité des infrastructures.

Sur le plan international, des responsables et observateurs de projets ferroviaires suivent de près l’évolution des enquêtes en Espagne, notamment dans les pays qui investissent actuellement dans le développement ou la modernisation de leurs réseaux ferroviaires. Les suites de ces deux accidents en Espagne pourraient alimenter des réflexions sur les normes de sécurité et la maintenance des ouvrages d’art, tant en Europe qu’à l’étranger.

Les autorités locales ont appelé à la patience en attendant les résultats des enquêtes et ont demandé aux médias et au public de respecter le travail des secours et la confidentialité des personnes concernées.