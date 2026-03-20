Caroline de Monaco rayonne en look printanier aux côtés de son frère Albert II

Le 19 mars, Caroline de Monaco, 69 ans, s’est rendue au Musée Océanographique de Monaco aux côtés de son frère, le prince Albert II, pour inaugurer un colloque consacré aux fresques du Palais Princier, intitulé « Images d’une souveraineté de la Renaissance ». Cette manifestation intervient la veille du printemps, officiellement attendu le 20 mars, et couronne l’achèvement d’un vaste chantier de restauration lancé par le prince Albert II.

Pour cette apparition, la princesse portait un long manteau en laine d’un bleu pâle, à simple boutonnage et doté de poches passepoilées. Sous le manteau on distinguait une chemise blanche à col montant agrémentée de froufrous et un pantalon de costume gris. Elle complétait sa tenue par un sac Triomphe Teen de Celine en peau de lézard fermé par un fermoir doré, des mocassins noirs Chanel à bout verni avec une chaîne sur l’encolure du pied, ainsi que des bijoux comprenant des boucles d’oreille en nœud en or et diamants, plusieurs bracelets en or et une bague imposante sertie d’une pierre précieuse.

Aux abords de la bâtisse néobaroque, la mère de Charlotte Casiraghi a attiré l’attention par son look. Les photographies de l’événement, datées du 19 mars 2026, sont signées Bruno Bebert / Bestimage.

Quel sera son choix pour le Bal de la Rose ?

La tenue de ville présentée au musée précède l’événement attendu ce week-end : la 70e édition du Bal de la Rose, programmée le samedi 21 mars à la Salle des Étoiles du Sporting Monte‑Carlo, sur le thème « Galaxy Rose Ball ». Christian Louboutin occupe la fonction de directeur artistique de la soirée. Caroline de Monaco est présidente de la manifestation et préside également la Fondation Princesse Grace, bénéficiaire des dons récoltés lors du bal.

Présente sur le photocall depuis 1978, la princesse apparaît régulièrement en robes de haute couture — dont des créations Chanel, Lanvin ou Jean Paul Gaultier — et porte des bijoux de maison comme des perles Van Cleef & Arpels héritées de Grace de Monaco ou une importante broche Chaumet en forme de roseaux. Son choix pour la soirée reste à découvrir.