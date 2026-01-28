Carla Bruni aurait quitté Nicolas Sarkozy pour Vincent Cassel

Carla Bruni a attiré tous les regards lors de l’ouverture de la Fashion Week Haute Couture printemps-été 2026 à Paris, assistant au défilé Schiaparelli aux côtés de l’acteur Vincent Cassel et affichant un ensemble audacieux mêlant dentelle, drapé noir et bijoux spectaculaires.

La semaine de la Haute Couture, qui a débuté le lundi 26 janvier à Paris, réunit un cercle restreint de maisons respectant des critères stricts de création et de savoir-faire. Pour quatre jours, la capitale retrouve ainsi son rôle d’épicentre de la haute couture, avec des présentations destinées à un public trié sur le volet composé de professionnels, de clients et de personnalités.

Le défilé d’ouverture signé Schiaparelli, très attendu, a notamment attiré des visages connus du cinéma et du monde de la mode, parmi lesquels Sophie Marceau accompagnée de sa fille Juliette Lemley, aux côtés de personnalités comme Vincent Cassel et Narah Baptista.

Carla Bruni sublime au défilé Schiaparelli

Présente au premier rang, Carla Bruni a opté pour un look qui a largement fait sensation. L’ancienne Première dame portait une robe noire drapée, délicatement fendue, associée à un manteau assorti. Le choix de collants en dentelle, qualifiés d’ultra sexy, a apporté une touche de sensualité à l’ensemble tout en s’inscrivant dans une élégance maîtrisée.

Les accessoires ont joué un rôle déterminant dans sa tenue : un ras-de-cou XXL en or a dominé le cou, tandis qu’un sac au design original et une paire de talons sculpturaux complétaient la silhouette. Selon les témoins présents, son allure paraissait à la fois soignée et détendue, l’intéressée semblant visiblement amusée par l’effervescence du défilé.

Durant la présentation, Carla Bruni a choisi de se tenir au bras de Vincent Cassel plutôt que de rester aux côtés de son époux, l’ancien président de la République, pour ce moment dédié à la mode. Ce choix a été remarqué par les observateurs du show et figure parmi les éléments qui ont alimenté l’attention médiatique autour de cette édition inaugurale.

Vincent Cassel, pour sa part, a adopté une tenue volontairement sobre mais cohérente avec l’esthétique de Schiaparelli : une silhouette monochrome noire de la tête aux pieds, mêlant baskets, pantalon et perfecto en cuir. Ce parti pris minimaliste a été perçu comme un clin d’œil au style distinctif de la maison.

À son bras, Narah Baptista avait choisi un ensemble sombre et structuré, un blazer assorti qui reprenait la tonalité noire dominante du couple. L’harmonisation des looks entre l’acteur et sa compagne a été soulignée par les photographes présents au défilé.

Parmi les autres invités cités, Sophie Marceau et sa fille Juliette Lemley figuraient également dans l’assistance, renforçant la présence de personnalités du cinéma à cette première journée de la Haute Couture.