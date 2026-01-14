Accueil En Brève Cargaison radioactive bloquée aux Philippines déplacée vers un «endroit sûr»

Plus de vingt conteneurs de zinc radioactif, bloqués depuis des mois dans la baie de Manille, ont été ramenés à terre et placés dans un «endroit sûr», a déclaré mercredi 14 janvier à l’AFP le directeur de la recherche nucléaire des Philippines. Des traces de césium-137 avaient été détectées dans 23 conteneurs en Indonésie, que Jakarta avait «rejetés et réexportés» fin septembre vers les Philippines, d’où ils provenaient, avait expliqué un responsable indonésien en novembre 2025. Selon une source proche du dossier, les conteneurs sont arrivés dimanche 11 janvier au matin au port de Manille; Carlo Arcilla, directeur de l’Institut philippin de recherche nucléaire (PNRI), a toutefois refusé de préciser leur position actuelle.