Capucine Anav révèle avoir été « lilliputienne » lors de Secret Story

Capucine Anav, révélée par la sixième saison de Secret Story en 2012, a déclaré ce 19 février sur Fun Radio avoir refusé un secret proposé par la production lors du casting : on lui aurait demandé d’entrer seule dans la maison avec le thème « J’ai été lilliputienne ». La chroniqueuse, aujourd’hui animatrice sur Fun Radio et créatrice de la marque Authentique Caloine, a expliqué que ce refus était lié à un traitement médical reçu dans son enfance et à une réticence personnelle à voir ce sujet transformé en secret télévisé.

À 34 ans, Capucine Anav est également connue pour sa carrière multiple : comédienne (apparitions au cinéma, à la télévision, notamment dans la série Munch, et au théâtre), animatrice et chroniqueuse radio, ainsi que pour sa vie personnelle évoquée dans la presse, notamment en tant que mère d’une petite fille prénommée Lola. Sa notoriété a démarré avec Secret Story ; elle a depuis diversifié ses activités médiatiques et entrepreneuriales.

En 2012, lors de la sixième saison de l’émission diffusée sur TF1, son secret affiché était « Mes ex sont dans la maison », partagé avec deux candidats, Alexandre et Yoann. Cette édition avait aussi mis en lumière d’autres participants devenus figures publiques, comme Thomas Vergara et Nadège Lacroix, ces derniers partageant le secret commun « Nous sommes faux frères et sœurs ».

Capucine Anav : ce secret qu’elle n’a pas voulu assumer

Interrogée au micro par son collègue Fabien Delettres pendant la diffusion d’une chanson, la chroniqueuse a précisé le détail du projet initial proposé par la production : « On m’a proposé de rentrer seule dans la maison avec le secret « J’ai été lilliputienne » », a-t-elle déclaré, en ajoutant que la décision de choisir un autre secret s’est prise lors du passage au sein de l’émission. L’animateur avait rappelé à l’antenne que, selon lui, la production cherche souvent à définir un secret avec le candidat une fois arrivé sur le tournage.

Capucine Anav a expliqué les raisons de son refus en évoquant un traitement reçu durant son adolescence : « Plus jeune, j’ai pris des hormones de croissance parce que ma courbe s’est cassée à l’âge de 11 ans. Sans ces hormones de croissance j’aurais fait 1m48… Et j’ai dit non », a-t-elle ajouté, qualifiant cette anecdote d’une « dinguerie » à l’antenne.

La chroniqueuse a ainsi mis en lumière un aspect méconnu du casting des émissions de téléréalité, à savoir la proposition ou l’ajustement des « secrets » par la production en fonction des profils. Elle a par ailleurs rappelé publiquement son attachement à contrôler les éléments personnels qui sont rendus publics dans le cadre de sa carrière médiatique.

Pour information, le terme « lilliputien » trouve son origine dans le roman de Jonathan Swift, Les Voyages de Gulliver (1726) : Lilliput est une île imaginaire dont les habitants, les Lilliputiens, sont décrits comme mesurant environ quinze centimètres.