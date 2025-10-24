CAN Féminine 2026 (Q): Sénégal vs Côte d’Ivoire, Bénin vs Nigeria, le programme de ce vendredi
Découvrez les rencontres au programme ce vendredi à travers l’Afrique, comptant pour la phase aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026.
La manche aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026 s’achève ce vendredi avec cinq matchs au programme. A Lomé, le Bénin reçoit le Nigeria au stade de Kégué. Une rencontre décisive pour les Amazones qui doivent arracher la victoire pour se mettre à l’abri avant la phase retour la semaine prochaine. Même objectif pour la Côte d’Ivoire qui se déplace dans la tanière des Lionnes de la Téranga du Sénégal. A noter également le choc entre le Burkina Faso et le Togo.
Programme du 24 octobre
14h00 : Bénin vs Nigéria
15h00 : Kenya vs Gambie
16h00 : Burkina Faso vs Togo
16h00 : Cap Vert vs Mali
17h00 : Sénégal vs Côte d’Ivoire
