CAN Féminine 2026 (Q): Sénégal vs Côte d’Ivoire, Bénin vs Nigeria, le programme de ce vendredi

Découvrez les rencontres au programme ce vendredi à travers l’Afrique, comptant pour la phase aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026.

La manche aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026 s’achève ce vendredi avec cinq matchs au programme. A Lomé, le Bénin reçoit le Nigeria au stade de Kégué. Une rencontre décisive pour les Amazones qui doivent arracher la victoire pour se mettre à l’abri avant la phase retour la semaine prochaine. Même objectif pour la Côte d’Ivoire qui se déplace dans la tanière des Lionnes de la Téranga du Sénégal. A noter également le choc entre le Burkina Faso et le Togo.

Programme du 24 octobre

​14h00 : Bénin vs Nigéria

​15h00 : Kenya vs Gambie

​16h00 : Burkina Faso vs Togo

​16h00 : Cap Vert vs Mali

​17h00 : Sénégal vs Côte d’Ivoire

