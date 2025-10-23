CAN Féminine 2026 (Q): le Nigeria vise une large victoire face aux Amazones du Bénin

Le sélectionneur du Nigeria était ce jeudi en conférence de presse, à la veille du match contre le Bénin dans le cadre de la manche aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026. Et Justine Madugu assure que les Super Falcons feront ce qu »il faut pour remporter la rencontre.

Les Super Falcons du Nigeria@google

L’entraîneur des Super Falcons, Justine Madugu, garde les yeux rivés sur le choc qui attend son équipe face aux Amazones du Bénin, dans le cadre du dernier tour des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, prévue au Maroc. Le Nigeria, tenant du titre, se déplace à Lomé, au stade de Kégué, pour y disputer le match aller. Un duel que les Super Falcons abordent avec le statut de grandes favorites.

Et pour ce choc ouest africain, Madugu espère voir ses joueuses frapper fort dès cette première manche : « Nous avons une équipe dont nous pouvons être fiers. Bien sûr, nous aurions aimé compter sur Jennifer (Echegini), mais ce ne sera pas possible. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement », a-t-il déclaré au site officiel de la Fédération nigériane (thenff.com). « Vendredi, nous jouerons notre football habituel et chercherons à inscrire les buts nécessaires pour aborder le retour dans les meilleures conditions», a-t-il assuré.