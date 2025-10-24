CAN Féminine 2026 (Q): le Nigeria croque le Bénin à l’aller

Le Nigeria a remporté la manche aller de la CAN Féminine 2026 après sa victoire face au Bénin ce vendredi. Les Super Falcons se sont imposés sur le score de 2-0.

Le Nigeria et le Bénin s’affrontaient ce vendredi à Lomé, dans le cadre de la manche aller du deuxième tour des éliminatoires de la CAN 2026. Et à l’arrivée, les Super Falcons se sont imposées sur le score de 2-0. Dominatrices face à des Amazones combatives, les Nigérianes ont déroulé sur des réalisations de Chinwendu Ihezuo (24è) et Esther Okoronkwo (45è).

Une précieuse victoire des Super Falcons qui prennent une bonne option sur la qualification en phase finale avant la manche retour. En face, les Amazones devront réaliser une remontada face aux Super Falcons la semaine prochaine, si elles veulent éviter de dire adieu au tournoi continental.

