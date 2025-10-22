CAN Féminine 2026 (Q): la Zambie écrase la Namibie et se rapproche de la phase finale

La Zambie a pris le dessus sur la Namibie (4-2) ce mercredi, à l’occasion de la manche aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026. Une précieuse victoire des Copper Queens, qui prennent une sérieuse option sur la qualification en phase finale.

La manche aller du deuxième tour éliminatoire de la CAN Féminine 2026 se poursuivait ce mercredi avec une rencontre entre la Zambie et la Namibie. Un match décisif pour les deux formations, en quête du billet qualificatif pour la phase finale. Et à l’arrivée, ce sont les Copper Queens qui ont tiré leur épingle du jeu. Contre des Namibiennes combatives, les Zambiennes se sont finalement imposées sur le score de 4-2.

Dans cette rencontre très animée, Racheal Kundananji (12è) et Rachel Nachula (16è) ont permis à la Zambie de prendre l’avantage au tableau d’affichage. Sonnées mais pas abattues, les Namibiennes vont revenir au score sur des réalisations de Ivan Kooper (51′) et Zenatha Coleman (59′). Dans les 20 dernières minutes, Racheal Kunandanji, à deux reprises, va permettre aux Copper Queens d’arracher la victoire.

La Zambie fait ainsi un grand pas vers la qualification pour la Coupe d’Afrique des nations. Il ne reste plus qu’à conserver ce précieux avantage lors de la manche retour qui se dispute, dimanche à 13h00 GMT, à Levy Mwanawasa Stadium.

