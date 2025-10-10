CAN Féminine 2026 (Q): la liste du Bénin pour le choc face au Nigeria

La Fédération béninoise de football a publié, ce jeudi 9 octobre, la liste des 24 joueuses retenues pour affronter le Nigeria dans le cadre du deuxième tour des éliminatoires de la CAN féminine 2026, prévue au Maroc.

On connait désormais la liste des Amazones retenues pour le second tour des éliminatoires de la CAN Féminine 2026. Un groupe composé majoritairement de joueuses évoluant dans le championnat local. Cette sélection finale combine l’expérience des expatriées et la fraîcheur des talents du cru. « Nous avons voulu un groupe équilibré, capable de rivaliser avec le Nigeria sur le plan physique et tactique », a expliqué le technicien béninois, confiant avant la double confrontation.

Un groupe mêlant jeunesse et expérience

Dans cette liste, on retrouve les gardiennes Sourakatou Alassane (15 de Agosto, Guinée équatoriale) et Diane Ogoun (Leones Vegetarianos), ainsi qu’Alicia Assogba, restée au pays. La défense sera menée par Naïlatou Sadikou (SC Fribourg, Allemagne) et Martine Hessanon (USYM, Maroc), tandis que Lucie Tengue (OGC Nice) et Noélie Abamon (Bergerac Périgord) apporteront leur maîtrise dans l’entrejeu.

En attaque, Aude Gbedjissi (RC Lens), Yolande Gnammi (AS FAR, Maroc) et Léa Fachinan (Clermont Foot) mèneront l’arsenal offensif des Amazones, décidées à créer la surprise face aux Super Falcons, onze fois championnes d’Afrique. Le deuxième regroupement démarre ce 10 octobre, avec les joueuses locales, avant l’arrivée des expatriées attendues dans les prochains jours. Le match aller se jouera le 24 octobre à Lomé (Togo), tandis que le retour est prévu le 28 octobre au Nigeria.

La liste du Bénin face au Nigeria:

Gardiennes

Sourakatou ALASSANE (15 de Agosto / Guinée équatoriale)

(15 de Agosto / Guinée équatoriale) Diane OGOUN (Leones Vegetarianos / Guinée équatoriale)

(Leones Vegetarianos / Guinée équatoriale) Alicia ASSOGBA (Bénin)

🛡️ Défenseures

Laura ABIKOU (UMSA)

(UMSA) Naïlatou SADIKOU (SC Fribourg / Allemagne)

(SC Fribourg / Allemagne) Estelle VIDINHOUEDE (UMSA)

(UMSA) Déo-Gratias EBI (UMSA)

(UMSA) Jocelyne TECHRI (AS Gamia)

(AS Gamia) Kadidja OROU KARO (Élite AC)

(Élite AC) Rachidath MOUMOUNI (Bénin)

(Bénin) Martine HESSANON (USYM / Maroc)

⚙️ Milieux de terrain

Eunice SAGBOHAN (CEFoS)

(CEFoS) Ruth HOUNHOUE (AS JFA)

(AS JFA) Yasminath DJIBRIL (Aïnonvi)

(Aïnonvi) Noélie ABAMON (Bergerac Périgord / France)

(Bergerac Périgord / France) Lucie TENGUE (OGC Nice / France)

🎯 Attaquantes