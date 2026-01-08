CAN Féminine 2026: la CAF dévoile la date du tirage au sort

La CAF a officialisé la date du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026, prévue le 15 janvier à Rabat, en prélude à une édition historique à seize équipes organisée au Maroc.

La Confédération africaine de football (CAF) a officialisé la date et le lieu du tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations féminine 2026. La cérémonie se tiendra le jeudi 15 janvier 2026 à Rabat, capitale du Maroc, pays hôte de la compétition. Cette édition marquera un tournant historique, puisque seize sélections prendront part au tournoi pour la première fois.

Le Maroc, qualifié d’office en tant que pays organisateur, et le Nigeria, champion en titre, seront bien au rendez-vous. Ils seront accompagnés par l’Algérie, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Ghana, le Kenya, le Malawi, le Mali, le Sénégal, l’Afrique du Sud, la Tanzanie et la Zambie.

La phase finale de la CAN féminine 2026 se déroulera du 17 mars au 3 avril 2026, toujours au Maroc, avec l’ambition affichée par la CAF de confirmer l’essor du football féminin sur le continent.





