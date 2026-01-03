CAN – 8ᵉ de finale: le Sénégal vacille, se relève et finit par dompter le Soudan (3–1)

Le scénario n’avait rien d’évident au coup d’envoi. Surpris dès les premières minutes, le Sénégal a dû faire preuve de caractère et de maîtrise pour renverser un Soudan audacieux et finalement s’imposer 3 buts à 1 en huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Contre toute attente, ce sont les Soudanais qui frappent les premiers. À la 6ᵉ minute, Aamir Yunis Abdallah profite d’un espace dans la défense sénégalaise pour ouvrir le score et faire douter les Lions de la Teranga. Longtemps acculés, les Soudanais jouent leur chance à fond, regroupés mais dangereux en transition.

Piqué au vif, le Sénégal réagit progressivement. La possession devient nettement sénégalaise (67 %), le ballon circule mieux, et la pression s’intensifie dans le camp adverse. Après plusieurs situations mal exploitées, la domination finit par payer à la 29ᵉ minute. Bien placé aux abords de la surface, Pape Gueye égalise et relance complètement la rencontre.

Juste avant la pause, alors que le Soudan semblait avoir contenu l’assaut, le Sénégal frappe à nouveau. Dans le temps additionnel de la première période (45+3’), Pape Gueye s’offre un doublé et permet à son équipe de rentrer aux vestiaires avec un avantage psychologique décisif.

En seconde période, le Soudan tente de résister mais subit de plus en plus le rythme imposé par les Sénégalais. Les occasions se multiplient, les corners s’enchaînent (7 au total), et la défense soudanaise finit par céder une troisième fois. À la 77ᵉ minute, Ibrahim Mbaye conclut une action collective bien construite et scelle définitivement le sort de la rencontre.

Moins en vue offensivement (8 tirs, dont 3 cadrés), le Soudan n’aura jamais réellement inversé la tendance après la pause, malgré un engagement notable et une discipline globalement correcte. Les deux équipes terminent la rencontre avec deux cartons jaunes chacune, sans exclusion.

Mené mais jamais paniqué, le Sénégal a su imposer sa supériorité technique et collective pour se hisser en quarts de finale. Une victoire construite avec patience, autorité et réalisme, qui confirme les ambitions sénégalaises dans cette CAN.