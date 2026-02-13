Afrique

CAN 2027 et CAN féminine 2026: la CAF face à des choix décisifs

Réuni à Dar es-Salaam, le comité exécutif de la Confédération africaine de football doit trancher sur l’avenir de deux compétitions majeures, entre possible report et changement de pays hôte.

Romaric Déguénon
Romaric Déguénon
AFRIQUE-SPORT
Trophée de la Coupe d'Afrique des nations
La Confédération africaine de football (CAF) s’apprête à trancher des dossiers majeurs. Réuni ce vendredi à Dar es-Salaam, en Tanzanie, le comité exécutif doit se prononcer sur l’organisation de la Coupe d’Afrique des nations 2027 ainsi que sur celle de la CAN féminine 2026.

La phase finale de la CAN 2027 suscite davantage d’interrogations. Officiellement attribuée à un trio composé du Kenya, de la Tanzanie et de l’Ouganda, la compétition pourrait être décalée à 2028. En cause : un calendrier international de plus en plus chargé et des incertitudes persistantes quant à la capacité des trois pays à respecter les exigences logistiques et infrastructurelles d’un tel événement.

Autre dossier brûlant à l’ordre du jour : l’organisation de la CAN féminine 2026. Selon plusieurs sources concordantes, le Maroc envisagerait de se retirer. L’Afrique du Sud se tiendrait en embuscade pour reprendre le flambeau. Des décisions attendues qui pourraient rebattre les cartes du calendrier continental pour les années à venir.



