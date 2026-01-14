CAN 2025: Nigeria – Maroc, Sénégal – Egypte, le programme de ce mercredi

Le Sénégal affronte l’Égypte tandis que le Maroc défie le Nigeria ce mercredi, pour une soirée décisive qui désignera les deux finalistes de la CAN 2025 qui se déroule au Royaume chérifien.

La Coupe d’Afrique des nations 2025 entre dans sa phase décisive ce mercredi 14 janvier avec deux demi-finales de très haut niveau programmées à Rabat. Le continent retient son souffle avant une soirée qui promet intensité, histoire et rivalités assumées.

À 18 heures, le Sénégal retrouve l’Égypte dans un classique africain aux allures de revanche permanente. Les Lions de la Teranga veulent assumer leur statut face aux Pharaons, maîtres du pragmatisme et rompus aux grands rendez-vous. Une affiche où l’impact physique sénégalais se frottera à l’expérience et au sang-froid égyptiens.

En soirée, à 21 heures, le Maroc défie le Nigeria devant son public. Portés par tout un peuple, les Lions de l’Atlas affrontent des Super Eagles redoutables, solides et disciplinés. Entre ambition marocaine et puissance nigériane, ce choc s’annonce explosif.

Le programme de ce mercredi (heure en GMT+1):

Sénégal vs Égypte

18h

Nigeria vs Maroc

21h





