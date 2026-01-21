CAN 2025: Thierry Henry critique l’arbitrage et le comportement du Sénégal lors de la finale

Tout en saluant l’organisation exemplaire du tournoi au Maroc, la légende française, Thierry Henry, a regretté les incidents de la finale et estimé que l’arbitrage n’était pas au niveau du spectacle proposé.

La légende d’Arsenal, Thierry Henry, s’est exprimée sur la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui s’est achevée dimanche, livrant une analyse à la fois élogieuse et critique du tournoi. Invité sur CBS Sports Golazo, l’ancien international français a d’abord salué l’organisation de la compétition au Maroc. « La CAN a été exceptionnelle. Le Maroc a fait un travail remarquable en matière d’infrastructures, de stades et d’hôtels », a-t-il souligné, avant d’évoquer la finale remportée par le Sénégal face au pays hôte.

Henry est toutefois revenu sur les incidents ayant émaillé la fin de rencontre, notamment la tentative de sortie du terrain des Lions de la Teranga après une décision arbitrale controversée. « La réaction de l’équipe sénégalaise, qui voulait quitter le terrain, était inappropriée. Ce n’est pas l’image que l’on souhaite donner, ni au football africain, ni au football en général », a-t-il estimé.

Tout en reconnaissant la frustration des joueurs, l’ancien attaquant des Bleus a jugé l’attitude excessive. « Je peux comprendre la frustration, mais ce n’est pas ce que l’on voulait voir. Sadio Mané a d’ailleurs rappelé ses coéquipiers, et la situation s’est calmée après le penalty manqué de Brahim Díaz », a-t-il rappelé.

Enfin, Thierry Henry a pointé du doigt l’arbitrage, qu’il considère en décalage avec le niveau du spectacle proposé. « Le problème, ce n’est pas l’arbitre, mais la formation. Les arbitres ne sont pas toujours à la hauteur du football que nous voyons aujourd’hui », a-t-il conclu.



