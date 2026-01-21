Polémique des serviettes à la CAN 2025: Rio Ferdinand interpelle la CAF

L’ancien défenseur de Manchester United, Rio Ferdinand, réclame des explications à la Fédération marocaine de football après les incidents impliquant des ramasseurs de balles lors des matches du Maroc.

La légende de Manchester United, Rio Ferdinand, a interpellé la Confédération africaine de football (CAF) afin qu’elle demande des explications à la Fédération royale marocaine de football après la polémique dite des « serviettes » survenue lors de la Coupe d’Afrique des Nations.

Lors de la finale, des images ont montré des ramasseurs de balles s’emparant des serviettes du gardien sénégalais Édouard Mendy, l’empêchant de s’essuyer les mains dans des moments clés de la rencontre. Un épisode similaire avait déjà été observé en demi-finale entre le Nigeria et le Maroc, lorsque les serviettes du portier des Super Eagles, Stanley Nwabali, avaient également été retirées par des ramasseurs de balles.

Invité à réagir dans son podcast Rio Presents, l’ancien défenseur des Red Devils n’a pas mâché ses mots, qualifiant ces comportements d’« insensés ». « Le pire pendant cette CAN, c’est lorsque les ramasseurs de balles ont tenté d’empêcher les gardiens de s’essuyer les mains avec leurs serviettes. C’était de la folie », a-t-il dénoncé.

Ferdinand estime qu’une clarification est indispensable. « Il faut absolument que quelqu’un, à un moment donné, contacte la Fédération marocaine de football. Nous avons besoin d’explications », a-t-il insisté, avant de conclure : « De quel droit empêche-t-on un gardien de s’essuyer les mains ? Cela fait partie intégrante du jeu. »



