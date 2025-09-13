PAR PAYS
Braithwaite: «Messi ne méritait pas de quitter le Barça de cette manière»

Afrique-Sport
Par Romaric Déguénon
1 min.de temps de lecture
Lionel Messi en larmes, lors de ses adieux au Barça
Ancien attaquant du FC Barcelone, Martin Braithwaite est revenu sur le départ de Lionel Messi en 2021, un épisode qui avait bouleversé l’histoire récente du club catalan.

L’international danois estime que l’Argentin, aujourd’hui âgé de 38 ans et joueur de l’Inter Miami après un passage au Paris Saint-Germain, ne méritait pas de tirer un trait sur le Barça de cette façon.

« C’était étrange, parce que c’est arrivé soudainement, a confié Braithwaite à GE, repris par Sportskeeda. Nous nous attendions tous à ce qu’il renouvelle. Tout était prêt pour la prolongation de contrat et, d’un coup, il a quitté le club. »

Le Danois a également souligné l’impact humain et sportif de la Pulga: « Leo est quelqu’un de très aimable, toujours prêt à aider. On se sent bien à ses côtés. Sur le terrain, je pense que je n’ai rien à ajouter, tout le monde connaît son génie. »

Braithwaite espère toutefois un retour de Messi en Catalogne pour refermer la boucle : « Il ne méritait pas ça. J’espère qu’il pourra jouer son dernier match là-bas, car il le mérite vraiment. »

