CAN 2025: le Bénin dompte le Botswana et se relance

Avec un but de Yohan Roche en première période, le Bénin a pris le dessus sur le Botswana (1-0) ce samedi en phase de poules de la CAN 2025. Une précieuse victoire qui permet aux Guépards de se relancer dans le groupe D.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Le Bénin a pris ses trois premiers points à la CAN 2025 après sa victoire face au Botswana ce samedi. Contre les Warriors dans une rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe D, les Guépards se sont imposés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été inscrit en première période sur un exploit personnel de Yohan Roche.

Avec ce précieux succès, les Béninois reviennent à égalité avec le Sénégal et la RDC, qui s’affrontent tout à l’heure dans l’autre choc de cette partie. De son côté, le Bénin ira chercher sa qualification pour les huitièmes de finale lors de la troisième journée contre les Lions de la Téranga.