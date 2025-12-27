Accueil Afrique-Sport CAN 2025: les compos officielles de Bénin vs Botswana

CAN 2025: les compos officielles de Bénin vs Botswana

Le Bénin et le Botswana s’affrontent ce samedi (13h30), au stade annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Une rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025. Les onze entrants des deux équipes sont tombées.

Les Guépards du Bénin@bwtv