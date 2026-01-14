CAN 2025: Sénégal – Égypte, une demi-finale sous haute tension à Tanger

La demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 entre le Sénégal et Égypte, programmée ce mercredi 14 janvier 2026 au stade Ibn-Batouta de Tanger, s’annonce comme l’un des sommets du football africain récent. Au-delà d’une simple place en finale, ce duel réactive une rivalité intense nourrie par la finale de la CAN 2021 et les barrages du Mondial 2022. Deux nations majeures, deux styles affirmés, un seul billet pour la finale.

Cette demi-finale de la CAN 2025, organisée au Maroc, oppose deux sélections habituées aux grands rendez-vous. Le Sénégal vise une nouvelle finale continentale pour confirmer son statut de référence africaine, tandis que l’Égypte ambitionne un huitième sacre historique. Le cadre de Tanger, acquis en grande partie aux Lions de la Téranga, ajoute une dimension émotionnelle et stratégique à cette affiche.

Sur une quinzaine de confrontations officielles, l’Égypte conserve un avantage statistique minime. Toutefois, la dynamique récente est clairement en faveur du Sénégal, vainqueur de la finale de la CAN 2021 puis qualifié aux tirs au but lors des barrages du Mondial 2022. Ces précédents récents pèsent lourd dans l’approche mentale de cette demi-finale.

Solidité sénégalaise contre résilience égyptienne

Les Lions affichent un parcours propre et maîtrisé dans cette CAN 2025. Défensivement solides, capables de gérer les temps faibles et efficaces dans les moments clés, ils se distinguent par une grande discipline tactique et une profondeur de banc appréciable. Leur capacité à gagner des matchs serrés constitue un atout majeur à ce stade de la compétition.

Le Sénégal dispose d’un entrejeu plus dense et mobile, capable d’imposer le tempo et de limiter les transitions adverses. L’Égypte, fidèle à son ADN, cherchera surtout à défendre bas et à exploiter les contres rapides.

Les Pharaons quant à eux ont connu un début de tournoi plus laborieux, avant de monter en régime, notamment avec une victoire marquante face à la Côte d’Ivoire en quart de finale. Leur parcours, plus heurté, a forgé un mental de compétiteur rompu aux scénarios sous pression.

Le choc entre Sadio Mané et Mohamed Salah cristallisera aussi l’attention. Mané, désormais plus créateur, apporte variété et leadership. Salah demeure l’arme offensive principale des Pharaons, capable de faire basculer le match sur une transition ou un exploit individuel.

Mais sur la durée, l’intensité sénégalaise et la qualité de ses remplaçants pourraient peser, notamment si le match se prolonge. L’Égypte devra faire preuve d’une grande rigueur physique pour tenir le rythme jusqu’au bout.

Pronostic et scénarios probables

L’avantage psychologique penche légèrement du côté sénégalais, fort de ses succès récents face à l’Égypte. Toutefois, la pression qui entoure la quête du premier titre continental de Salah peut aussi devenir un moteur puissant. L’ambiance très favorable au Sénégal à Tanger et les conditions climatiques (vent, gestion des ballons arrêtés) sont également des paramètres à intégrer.

Sur le papier, le Sénégal apparaît comme un favori mesuré grâce à sa maîtrise collective, sa solidité défensive et sa profondeur de banc. Le scénario le plus probable reste un match fermé, peu prolifique, où le premier but pourrait être décisif.

Pronostic dominant : victoire du Sénégal 1-0 ou 2-0.

Scénario alternatif : match nul, prolongations, voire tirs au but — un air de déjà-vu dans cette rivalité.