Can 2025: sans suspense, le Nigéria écarte l’Algérie et file en demi-finales

Le Coupe d’Afrique des Nations se poursuit au Maroc et le verdict est tombé sans appel en quarts de finale. À Marrakech, le Nigéria a livré une prestation de haut niveau pour dominer l’Algérie (2-0) et valider son billet pour le dernier carré. Une victoire construite avec autorité, portée par un second acte parfaitement maîtrisé par les Super Eagles.

La suite après la publicité

Benin Web TV 2.0 est disponible Vous êtes actuellement sur la version classique du site. Rejoignez notre version 2.0 pour plus de fun, plus de rapidité et plus d'interaction. Rejoindre Maintenant

Dès l’entame, le Nigéria impose son rythme. Plus tranchants dans les transitions, les Super Eagles multiplient les situations dangereuses, notamment par Ademola Lookman et Alex Iwobi. L’Algérie subit, recule, mais tient bon grâce à un Luca Zidane vigilant et à plusieurs interventions défensives décisives, dont un sauvetage sur la ligne de Ramy Bensebaïni. À la pause, le score est vierge (0-0), malgré une nette domination nigériane.

Le tournant intervient dès la reprise. À la 47e minute, Victor Osimhen surgit au second poteau et catapulte de la tête un centre millimétré de Bruno Onyemaechi (1-0). Son quatrième but du tournoi libère les Super Eagles.

L’Algérie tente de réagir, procède à des changements, mais se heurte à un bloc nigérian compact et discipliné. À la 57e minute, la sanction est définitive : récupération haute, Osimhen fixe puis décale A. Adams, qui élimine son vis-à-vis avant de pousser le ballon au fond (2-0). Le match est plié.

Une muraille nigériane, des Fennecs impuissants

Solide derrière, le Nigéria ne concède que peu d’occasions franches. Stanley Nwabali rassure sa défense, tandis que Calvin Bassey et Bright Osayi-Samuel verrouillent les couloirs. En face, l’Algérie peine à créer le danger malgré les tentatives de Riyad Mahrez et Baghdad Bounedjah.

Au coup de sifflet final, la supériorité nigériane est incontestable. Les Super Eagles s’offrent une demi-finale de prestige face au pays hôte, le Maroc, à Rabat, avec l’ambition affirmée d’aller au bout. Pour l’Algérie, l’élimination est logique au vu de la physionomie du match et met un terme à une campagne en demi-teinte.

Score final : Algérie 0-2 Nigéria

Buteurs : Osimhen (47e), Adams (57e)

Homme du match : Victor Osimhen