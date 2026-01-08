CAN 2025: « on va tout donner pour faire un miracle », Tom Saintfiet avant Sénégal – Mali

Le sélectionneur du Mali n’est pas du tout impressionné par le Sénégal, annoncé favori pour ce duel ouest-africain, alors que les deux équipes s’affrontent ce vendredi dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2025, a annoncé ce jeudi Tom Saintfiet en conférence de presse d’avant-match.

À la veille d’un quart de finale très attendu de la CAN 2025, le Mali s’avance sans complexe face au Sénégal, l’un des grands favoris du tournoi. En conférence de presse ce jeudi, le sélectionneur des Aigles, Tom Saintfiet, a affiché une confiance mesurée mais assumée, convaincu que son équipe a les moyens de bousculer les Lions de la Teranga.

Conscient du pedigree sénégalais, le technicien belge refuse toutefois toute intimidation. Pour lui, le rapport de force se joue avant tout sur le terrain, où ses joueurs entendent défendre leurs chances avec personnalité et ambition. « Nous n’avons aucune pression, a-t-il confié. En 2025, le Sénégal n’a perdu que contre le Brésil, ils ont gagné contre l’Angleterre. On sait qu’on va affronter une équipe très forte, avec de grands noms mais on n’est pas impressionné. Ce sont des joueurs comme mes joueurs. Mes joueurs sont aussi de grands joueurs. Je ne suis pas impressionné par le Sénégal, je suis impressionné par mon équipe. »

Car l’enjeu est immense : parmi les équipes encore en lice, les Aigles sont les seuls à n’avoir jamais soulevé le trophée continental. Une réalité qui nourrit l’appétit d’un groupe décidé à écrire une page historique. Saintfiet promet une rencontre disputée, engagée, où chaque détail comptera pour décrocher une place dans le dernier carré. « Jouer un quart de finale, c’est toujours quelque chose de spécial. On va tout faire pour rester après le match de demain ici au Maroc. On va tout donner demain pour faire un miracle et se qualifier pour la demi-finale. Nous sommes la seule équipe à n’avoir pas encore gagné la coupe et nous pensons que c’est notre moment», a-t-il promis.

S’appuyant sur un collectif qu’il estime solide et discipliné, le sélectionneur met en avant la force du groupe plutôt que les individualités. « J’aime le beau jeu mais quand ce n’est pas réaliste et ne permet pas de gagner, on ne fait rien avec le beau jeu. Le Mali était connu pour son beau jeu mais pas pour la discipline. C’est la petite touche que j’ai apportée avec mon staff. On joue avec un attaquant. Il (Lassine Sinayoko, ndlr) ne sait pas seulement marquer des buts. Il apporte beaucoup et aide l’équipe. C’est un très bon joueur, mais pas le seul. Il peut marquer seulement lorsque les autres font leur travail», a-t-il conclu. Le match Sénégal – Mali est prévu ce vendredi au Grand Stade de Tanger à partir de 17 heures (GMT+1).