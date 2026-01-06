CAN 2025 – Nigeria: Victor Osimhen justifie sa brouille avec Ademola Lookman

Très critiqué après son altercation avec Ademola Lookman face au Mozambique, Victor Osimhen a pris la parole pour assumer son statut, défendre l’unité du groupe et rappeler l’exigence qui l’anime au service du Nigeria.

Très attendu après la polémique née de son accrochage avec Ademola Lookman, Victor Osimhen a pris la parole pour calmer les esprits. L’attaquant des Super Eagles, au cœur des débats après le large succès du Nigeria face au Mozambique (4-0) en huitièmes de finale de la CAN 2025, a tenu à remettre les choses en perspective.

Pris pour cible sur les réseaux sociaux, l’ancien buteur du LOSC a rappelé le poids de la responsabilité qui pèse sur ses épaules depuis l’échec de la sélection nigériane à se qualifier pour la dernière Coupe du monde. Un épisode, selon lui, qui a renforcé son sentiment d’être en première ligne à chaque contre-performance.

« Lorsque nous n’avons pas réussi à nous qualifier pour la Coupe du monde, tout le monde n’a pointé du doigt que moi, en oubliant les autres joueurs. C’est à ce moment que j’ai compris que le poids reposait sur mes épaules », a déclaré Osimhen dans des propos relayés par Africatopsports.

Sur le terrain, Osimhen justifie également son exigence, même lorsque le score semble acquis. À ses yeux, aucun relâchement n’est permis à ce niveau de la compétition, tant les retournements de situation font partie de l’histoire du football. Le collectif, la concentration et le respect du jeu restent des priorités absolues.

« Oui, nous avions déjà marqué trois buts, mais en football, cinq buts peuvent être encaissés en trois minutes. C’est pourquoi nous ne devons jamais nous relâcher. Tout le pays compte sur nous, et si nous échouons, c’est moi qui serai montré du doigt en premier», a-t-il ajouté.

Concernant Ademola Lookman, l’attaquant a balayé toute idée de fracture. Il a insisté sur la relation fraternelle qui unit les deux hommes et sur leur objectif commun : conduire le Nigeria vers le sacre continental. Dans un contexte de forte pression populaire, Osimhen assure que le groupe reste soudé et pleinement mobilisé pour aller au bout de cette CAN.

« J’apprécie Lookman, c’est mon frère, et il comprend que ce n’était que du football. Tout le monde veut que le Nigeria remporte la CAN, et ce n’est jamais facile. Nous devons donner le meilleur de nous-mêmes», a-t-il conclu. Fin de la polémique?

