CAN 2025: l’Ougandaise Shamirah Nabadda au sifflet de Bénin vs Botswana

L’Ougandaise Shamirah Nabadda sera aux commandes du match Bénin vs Botswana ce samedi, dans le cadre de la deuxième journée du groupe D à la CAN 2025.

Le Bénin et le Botswana s’affrontent ce samedi au stade annexe du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah. Une rencontre comptant pour la deuxième journée du groupe D de la CAN 2025. Dos au mur, les deux formations doivent arracher la victoire pour relancer leur tournoi. Les Guépards restent sur une courte défaite contre la RDC (0-1). En face, les Zèbres ont été sèchement battus par le Sénégal (0-3).

Pour ce duel décisif pour les deux équipes en quête de leur premier succès dans ce tournoi, c’est l’arbitre Shamirah Nabadda qui sera aux commandes. L’Ougandaise, âgée de 30 ans, a été élue meilleur sifflet féminin d’Afrique lors des CAF Awards 2025. A la VAR, c’est le Gabonais Pierre Ghislain Atcho qui sera aux manettes. Pour rappel, le match Bénin vs Botswana débutera à 13h30 (heure du Bénin).