CAN 2025 : Aurélien Tchouaméni commente le sacre du Maroc et félicite Brahim Díaz

La nouvelle est tombée de façon aussi brusque qu’inattendue et a fait son chemin jusque dans le vestiaire du Real Madrid. Peu après la qualification pour la suite de la Ligue des champions obtenue face à Manchester City, les Madrilènes ont appris l’annonce de la Confédération africaine de football désignant le Maroc comme vainqueur de la CAN 2025 au détriment du Sénégal.

La révélation a provoqué chez Aurélien Tchouaméni un mélange d’étonnement et d’amusement. Interrogé sur la décision, le milieu de terrain a reconnu ne pas en saisir les raisons mais a déjà imaginé la joie de son coéquipier concerné : selon lui, Brahim Díaz ne manquera pas d’être fortement satisfait — et, pour marquer le coup, toute l’équipe se dit prête à lui offrir un présent.

Le propos faisait bien sûr référence à Brahim Díaz, déjà au centre de l’attention après son échec sur panenka lors de la finale, moment pendant lequel ses camarades s’étaient montrés particulièrement solidaires.

Une pointe d’humour dans un vestiaire surpris

Dans l’immédiat, la réaction a surtout été teintée d’humour et de camaraderie : la cohabitation entre la surprise et la plaisanterie a permis d’alléger l’incrédulité suscitée par la décision de la CAF. Tchouaméni, en se moquant doucement de la situation, a contribué à détendre l’atmosphère et confirmé que, quelle que soit l’explication officielle derrière ce verdict, le collectif ne manquera pas d’accompagner Brahim dans cette reconnaissance inattendue.