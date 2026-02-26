Camille Cottin après les César 2026 : un tournage aux côtés de Brad Pitt l’attend

Camille Cottin occupe ce jeudi 26 février 2026 une place centrale dans le paysage cinématographique français : elle préside, aux côtés de Benjamin Lavernhe, la 51e cérémonie des César et enchaîne immédiatement avec un tournage international aux côtés de Brad Pitt pour le film The Riders d’Edward Berger, a indiqué l’interview publiée par Le Parisien.

Agée de 47 ans et révélée par la série Connasse, Camille Cottin a détaillé, lors d’un long entretien accordé au quotidien, son rapport à la prise de parole publique et à ses projets à venir. Présider les César lui vaut une exposition médiatique importante : l’actrice dit vouloir en profiter pour « rendre un hommage joyeux au public français », formule reprise dans l’entretien.

Elle a également évoqué son trac, qui l’accompagne malgré l’expérience : « Même pour un discours à un mariage, j’ai peur ! Il faut accepter le trac et s’en servir », a-t-elle confié au Parisien, insistant sur la difficulté et la responsabilité de prendre la parole dans des temps forts publics.

Entre cérémonie nationale et projet hollywoodien

Immédiatement après la cérémonie des César, Camille Cottin commencera le tournage de The Riders, un film réalisé par Edward Berger dans lequel figure également Brad Pitt. L’actrice a rappelé son admiration pour la mise en scène de Berger, citant notamment son travail sur À l’Ouest rien de nouveau, qui l’a « subjuguée ».

Dans l’entretien, Camille Cottin a souligné la nécessité de concilier carrière et vie de famille : mère de deux enfants, elle explique qu’elle limite ses absences pour ne pas « déséquilibrer trop la famille » et que cette contrainte oriente ses choix professionnels. Elle précise cependant son enthousiasme à l’idée de travailler avec Berger et de « retrouver Brad Pitt, que j’aime beaucoup ».

Le projet The Riders représente pour l’actrice une étape de portée internationale, à la fois par la dimension du réalisateur et la présence d’un acteur de premier plan comme Brad Pitt. Le Parisien relaie ces éléments dans le cadre d’un entretien publié à la veille de la cérémonie des César, où Camille Cottin prend la parole en tant que présidente de l’édition 2026.

Le même entretien rappelle un précédent lien professionnel entre Camille Cottin et Brad Pitt : « Les deux acteurs s’étaient déjà croisés sur le tournage du film Alliés, de Robert Zemeckis, dans lequel Brad Pitt et Marion Cotillard tenaient les rôles principaux », note l’article.